JYPille seurahistorian surkein kausi – "Olo on aika hämmentynyt"

JYP hävisi Liigan ja kiekkokautensa viimeisellä kierroksella KooKoolle kotikaukalossa maalein 1-4. Samalla JYP putosi Liigan runkosarjan lopputuloksissa viimeiseksi.

Jumbotila on JYPille seurahistorian ensimmäinen.

Liigauransa tiistain pelissä päättivät Mikko Kalteva ja Ossi Louhivaara. JYP-ikoneille Jarkko Immoselle ja Jani Tuppuraiselle peli oli puolestaan viimeinen hurrikaaninutussa.

– Pitkä ja raskas sekä todella erikoinen kausi on takana. Olo on aika hämmentynyt. Merkittäviä ihmisiä on poistumassa seurasta. Sekavat ovat tunteet tällä hetkellä, JYPin valmentaja ja urheilutoimenjohtaja Mikko Viitanen kuvaili.

– Nämä herrat ovat olleet niin merkittäviä palasia seuran menestyshistoriassa, ettei tämä ihan olankohahduksella tapahdu. Siellä on aika kova tunnelataus tällä hetkellä kopissa.

JYPin Robert Rooba iski tiistain päätöskierroksella kauden 30. maalinsa. Sillä irtosi maalipörssin toinen sija. KooKoon paidassa Karri Kapanen puolestaan laukoi liigauransa avausvaihdossa ensimmäisen täysosumansa.

KooKoo päätyi Liigassa yhdeksänneksi ja kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Ilveksen.

– Meillä oli vain yksi huono seitsemän pelin jakso koko kaudella. Syksyllä vähän oli tehokkuuden kanssa ongelmia, mutta loppukauden viimeiset kymmenen peliä oli suunta oikea. Ikävä kyllä sijoitus ei parantunut, mutta nyt mennään vähän vaikeamman kautta, KooKoon päävalmentaja Jussi Ahokas summasi.