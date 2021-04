"Nousukkaat" kasvattivat roimasti uskottavuuttaan – yhtä odotetaan vielä

Viime vuosikymmenellä jääkiekkoliigaan kelpuutetuilla joukkueilla on riittänyt todistettavaa kaukalossa ja toimistolla, mutta kolmesta nousijasta KooKoo ja Sport ottivat suuren harppauksen eteenpäin tällä kaudella.

KooKoo pystyi pelaamaan toisen kerran peräkkäin pudotuspeleihin oikeuttavan runkosarjan. Sport onnistui nousemaan vuodessa jumbosijalta pudotuspelijoukkueeksi.

Matka Mestiksen kärjestä Liigan keskikastiin on vaikea, ja kasvu tapahtuu hiljalleen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Se (vaikeus) on rakennettu systeemin sisälle. Kaikilla näillä kolmella seuralla liigaosakkeen hinta on haukannut todella ison osan toimintaan mahdollisesti panostettavasta volyymista. Tietysti tämä on ollut tiedossa kaikilla, Sportin päävalmentaja Risto Dufva kiteytti keskiviikkona.

Torstaina alkavien pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Sport haastaa Kärpät ja KooKoo Ilveksen.

KooKoon on pitänyt osoittaa, ettei edellisen kauden runkosarjan viides sija ollut vain sattuma.

– Olemme saaneet pelillisen selkärangan, urheilullisuuden ja toimintamallit kuntoon. Miten KooKoossa pelataan, toimitaan ja mitkä arvot ovat, toista kauttaan joukkuetta valmentava Jussi Ahokas luetteli.

Pelli sulkee ympyrän

Puolustaja Arttu Pelli tuntee kouvolalaisseuran juniorivuosistaan lähtien.

– Juuri eilen (tiistaina) puhuin toisen pitkäaikaisen pelaajan Koiviston Kimin kanssa, että eron huomaa menneeseen. Päivittäinen tekeminen on suurin asia, mikä on muuttunut vuosien aikana.

– Varmaan se alku on opettelua Liigan tavoille. Seuran pitää kehittyä, ja taso on kova. Fakta on se, että nousseet joukkueet ovat joutuneet operoimaan vähän pienemmillä budjeteilla.

Kun KooKoo edellisen kerran pelasi liigakauden päätteeksi runkosarjan jälkeisiä otteluita, kaukalossa viiletti Artun isä Ari Pelli. KooKoo karsi vuonna 1990 sarjapaikastaan Hockey-Reipasta vastaan ja hävisi liigakartalta 25 vuodeksi.

Mestiksessäkin oli usein vaikeaa. Vuonna 2005 KooKoo ehti kertoa jopa edustuskiekkotoiminnan lopettamisesta, mutta matka jatkui kuin paikkakunnan rockpikajuna Peer Güntillä.

"Vain osa matkaa"

KooKoo saavutti ensimmäisen Mestiksen mestaruutensa 2014 yli 5 000 katsojan täyttämässä Kouvolan jäähallissa ja varmisti oikeuden hakea liigalisenssiä.

Kivikkoiseen tarinaan sopi sekin, että ensimmäisen pudotuspelipaikan varmistuessa Liigassa joukkue ei lopulta päässyt pudotuspelejä pelaamaan, kun koronaviikate katkaisi viime kauden.

– Tämä on minulle ja KooKoolle kuudes kausi Liigassa. Nyt pääsemme ensimmäisen kerran pelaamaan pudotuspelejä. Olen ollut innoissani jo viimeisen viikon, ja pieni hyvä jännitys on päällä, Pelli tuumi.

2010-luvun nousijoista ilman pudotuspelipaikkaa on vain Jukurit, joka jäi runkosarjassa tällä kertaa toiseksi viimeiseksi.

KooKoon tavoin Sportillakin oli vaikeutensa Mestiksessä, mutta seura siisti itsensä liigakelpoiseksi ja nousi pääsarjaan 2014. Vaasalaisseura ylsi pudotuspeleihin jo 2016.

– Silloin tyydyimme siihen, että pääsimme mukaan. Menimme vain pelaamaan ja katsomaan. Nyt minulla ja koko joukkueella on aivan erilainen fiilis, runkohyökkääjiin jo Mestiksessä kuulunut Erik Riska paalutti.

– Tämä on pieni palkinto, että pääsimme pudotuspeleihin, mutta vain osa matkaa. Haluamme näyttää kaikille, että kuulumme Liigaan emmekä vain sinne häntäpäähän.