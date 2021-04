Bottas näkee myönteistä Mersun ja Red Bullin taistossa: "Olemme nyt metsästäjiä emmekä metsästettävinä"

Formula ykkösten mahtitalli Mercedes on tällä kaudella uuden äärellä: seitsemän peräkkäistä MM-titteliä niin kuljettajien kuin valmistajienkin sarjassa voittanutta tallia haastaa Red Bull toden teolla. Kauden avauskisassa Bahrainissa maaliskuun lopulla Lewis Hamilton toki ajoi voittoon, mutta Red Bullin Max Verstappen oli ykkönen niin harjoituksissa kuin aika-ajossakin ja hävisi kisassa alle sekunnin.

Bahrainissa kolmanneksi ajanut Valtteri Bottas myöntää ainakin tietyllä tavalla paineet Mercedes-leirissä, kun kauden toinen gp-viikonloppu koittaa Italian Imolassa ajettavalla Emilia Romagnan gp:llä. Tilanne on kuitenkin samalla varsin herkullinen.

– Kautta edeltävissä testeissä jo näimme, että olemme takamatkalla Red Bulliin nähden. Avauskisa vahvisti, että olemme perässä. En kuitenkaan tunne tilannetta pelkästään paineisena. Tunnen intoa ja motivaatiota siitä, että olemme nyt metsästäjiä emmekä metsästettävinä, Bottas mietti viikonlopun alla Imolassa.

– Otamme tuosta kaiken sen positiivisen. Jokaisella tallin jäsenellä on silmissään tuo motivaatio, yltää parhaimpaan mahdolliseen tulokseen yhdessä ja saavuttaa tavoitteemme tänä vuonna.

Bottakselta udeltiin samalla, kuinka monta ihmistä tallissa työskentelee ja kuinka monesta eri maasta. Bottas mietti asiaa ja vastasi riemastuttaen lopulta ainakin suomalaisia.

– Ymmärtääkseni meitä on tässä F1-projektissa noin tuhat, joten aika paljon ihmisiä siihen, että saadaan kaksi autoa radalle. Se on aika ihmeellistä. Kansalaisuuksista en osaa sanoa tarkkaa lukua, mutta on se ainakin yli kaksikymmentä. Vain yksi suomalainen – tai kaksi jos lasketaan myös valmentajani Antti (Bottaksen kuntovalmentaja Antti Vierula). Joten ehkä meidän pitäisi palkata enemmän suomalaisia!