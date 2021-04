Kärpille hävinneelle Sportille jäi paljon kirittävää

Vaasan Sportin kautta aikain kolmas miesten jääkiekkoliigan pudotuspeliottelu päättyi pettymykseen. Vierasjoukkue Kärppien pelaajien yhteenlaskettuja pudotuspeliotteluita oli satakunta enemmän kuin Sportilla, ja osin siksi Sport hävisi ensimmäisen ottelun 2–4 (0–1, 0–2, 2–1).

Tämän kauden pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella on kaksi erikoispiirrettä. Yleensä pudotuspeleissä vain voitolla on merkitystä, mutta tällä kaudella jokainen maali on tärkeä, sillä kahden ottelun yhteistulos ratkaisee. Lisäksi peli voi päättyä tasan.

Pelaajien otteista näki, että pudotuspelejä pelataan. Ei Liigassakaan turhaa tilaa kentällä ole, mutta nyt tilaa oli vieläkin vähemmän.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kärppien kaksi ensimmäistä maalia merkittiin Jussi Jokiselle ja Juhamatti Aaltoselle. Ainakin niiden maalien perusteella voidaan sanoa, että kokemus oli ratkaisevassa osassa. Samoin oli Sportin laita, sillä molemmat maalit teki lähes sadan pudotuspelin kokemuksella Janne Keränen.