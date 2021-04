Tuukka Rask ylitti 300 voiton rajapyykin

Tuukka Rask palasi juhlavasti Boston Bruinsin maalille torstain NHL-kierroksella. Ylävartalovammasta toipunut Rask pelasi ensimmäisen ottelun kolmeen viikkoon ja torjui samalla uransa 300. voiton NHL:ssä.

Raskille merkittiin 22 torjuntaa, kun Boston kukisti New York Islandersin lukemin 4–1 kotikentällään.

– Merkittävä virstanpylväs, jota on varmasti hieno muistella, kun pelit on pelattu ja ura on ohi, Rask kommentoi NHL:n nettisivuilla uransa voittolukemaa, johon on yltänyt historiassa vain neljä suomalaisvahtia.

Suomalaisten tilastokärki on Nashvillessa pelejä jatkava Pekka Rinne 368 voitolla. Miikka Kiprusoff torjui urallaan 319 ja Kari Lehtonen 310 voittoa.

Rask tarvitsi 300 voittoon vain 552 peliä. Tilastossa hänen edellään olevilla suomalaisvahdeilla on yli 600 NHL-peliä.

– Olen ollut onnekas, kun olen saanut pelata koko urani todella hyvässä joukkueessa. Se on helpottanut urakkaa, Rask totesi.

– Meillä olen ollut hieno puolustus kaikki nämä vuodet ja olen superkiitollinen myös siitä, että olen saanut pelata näin pitkään.

Raskilla on pitkän NHL-uran pelanneista suomalaisvahdeista paras torjuntaprosentti 92,2 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,27.

Rask on pelannut kaikki NHL-pelinsä Bruinsissa.