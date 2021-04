Dear Friend voitti dramaattisen Seinäjoki Racen – "Tämä on hieno tamma"

Kevään ensimmäinen raviurheilun suurkilpailu Seinäjoki Race päättyi odotetusti ruotsalaisjuhliin. Johan Untersteinerin Dear Friend oli paras ja nappasi 70 000 euron ykköspalkinnon. Kisan alku oli dramaattinen kahden suurimman suosikin Heavy Soundin ja Vernissage Grifin laukattua.

Untersteiner kiihdytti Dear Friendillä johtoon suosikkien laukattua ja paineli tasaisen kovaa koko matkan, joten vastustajat olivat lopussa aseettomia.

– Hevonen tuntui koko ajan hyvältä, ja tuo voittotulos (11,7a) syntyi melko helposti, sillä hevoselta jäi vielä vetolaput vetämättä ja sen myötä varaakin jäi. Tämä on hieno tamma ja yksi meidän tallin parhaista hevosista, Untersteiner kehui.

Parhaiten suomalaisväriä Seinäjoki Racessa piti yllä kotiradan oman miehen Reima Kuislan Ubertino Grif, joka kiri johtavan takaa Santtu Raitalan ajamana kakkoseksi ennen Willow Pridea sekä Stonecapes Queilaa.

– Ubertino Grif on hyväpäinen hevonen, ja se on nousukunnossa. Lisäksi tällä on hyvä työmoraali, joka menee tarvittaessa kaikki matkat. Nyt näyttää hyvältä, ja toiveissa olisi seuraavaksi päästä mukaan Finlandia-ajoon, mihin tämä minusta kuuluu, Kuisla totesi.

Härmän Häjy juhli kotiradalla

Kylmäveristen Kavioliigassa kotiradalla juhli Härmän Häjy, kun Antti Ala-Rantala taituroi valmentamallaan Nylandilla komean voiton ennen Ellin Sisua ja Pyörylän Paronia.

– Juoksu meni sillä lailla kuin ajattelin, eli en riskeerannut alussa mitään kovia avaajia vastaan. Tiesin oriin olevan hirmukunnossa ja luotin siihen paljon matkalla juoksun sujuessa hyvin, Ala-Rantala tuumi.

Vaikeaksi osoittautuneen T75-rivin osasi ruksata vain yksi pelaaja, joka kuittasi täysosumalla vajaat 100 000 euroa. Dear Friendin ja Nylandin ohella ravivedon muita voittajia olivat suosikkeihin lukeutuneet Main Stage, Hetviina sekä H.V. Tuuri ja yllättäjiin lukeutuneet Free Me ja Arcie's Arsenal.