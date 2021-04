Who's Who ravasi ykköseksi Bergsåkerissa

Pasi Aikion valmentama ravuri Who’s Who oli vahvin Paralympiatravetin toisessa karsinnassa lauantaina Bergsåkerissa Ruotsissa. Mika Haapakankaan valmentama Gogoget Sisu toi suomalaisjoukkueelle voiton Klass II:ssa.

Örjan Kihlström tarkkaili tilannetta Who’s Whon kärryillä toisella radalla kolmantena. Who’s Who lähti kiriin takasuoralla ja paineli varmasti 150 000 kruunun voittoon ajalla 11,9a/2140m. Kautensa aloittanut Very Kronos seurasi Who’s Whota ja oli kakkonen.

– Talven treenit ovat sujuneet hyvin. Who’s Who lähestyy huippukuntoa, Aikio sanoi.

Paralympiatravetin finaali juostaan Åbyssä toukokuun 8. päivä. Voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua.

Gogobet Sisu tiedetään erittäin kyvykkääksi menijäksi. Mats E Djuse lähti rauhallisesti matkaan, mutta laukka tuli ensimmäisessä kaarteessa. Scuderia Achillean omistama Gogobet Sisu kiri loppumatkan väkevästi ja eteni 110 000 kruunun voittoon ajalla 15,3/2640m. Jonna Irrin Again Kronos oli hyvä neljäs.

– Tiesin, että Gogobet Sisu pystyy voittamaan, jos se ei laukkaa liikaa. Kykyjä sillä on todella paljon. Uskon, että voittosummaan tulee vielä nolla perään, Veikko Haapakangas kertoi.

Kylmäveristen eliittisarjassa hehkutettiin kaksinkamppailua Odd Herakles vastaan Månlykke A.M. Tom Erik Solberg ajoi Odd Herakles -oriin johtopaikalle. Gunnar Melanderin Månlykke A.M. jäi vetämään toisen radan jonoa. Maalisuoralla Månlykke A.M. paineli ykköseksi ajalla 21,4a/2140m. Odd Herakles sai taipua kakkoseksi, ja 21. peräkkäinen voitto jäi haaveeksi.