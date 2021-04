Maalitykki Pukki iloitsi Valioliiga-nousun varmistumisesta: "Nyt pitää vain päättää kausi tyylillä"

– Meidän hyökkäysosastomme on parempi kuin teidän, ilakoi jalkapalloseura Norwich City Twitter-tilillään, kun seuran pelaajat pääsivät juhlimaan paluuta Englannin Valioliigaan myöhään lauantaina. Juhlaa ei pilannut myöhäisottelun 1–3-kotitappio Bournemouthille, sillä nousu oli varmistunut jo aiemmin lauantaina.

Twitter-kuvassa Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukki on pääroolissa, eikä syyttä. Hänen 25 maaliaan Mestaruussarjassa ovat olleet varmistamassa Norwichin paluuta pääsarjaan. Lauantaina Pukki alusti Emiliano Buendian 1–0-osuman ottelun viidennellä minuutilla, mutta Dimitrios Giannoulisin ulosajo 17. minuutilla käänsi ottelun Bournemouthille.

– Tämä on ehkä urani paras tappio, Buendia tuumasi nousujuhlissa BBC:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kun Norwich edellisen kerran nousi kaksi kevättä sitten, Pukki teki 29 maalia. Silti tämä kausi vei voiton hyökkääjän ajatuksissa.

– Nyt varmistimme nousun viisi ottelua ennen kauden päätöstä. Se kertoo kauden tarinan, Pukki sanoi.

Kärkiottelu jo tiistaina

Norwichin pelaajat saivat lauantai-iltana korkata pukukopissa oluen, ja joukkueen kannattajia kerääntyi Carrow Road -stadionin ulkopuolelle kannustamaan omiaan. Katsomoon yleisöllä ei ollut asiaa.

– Toivottavasti olemme tuoneet iloa ihmisten elämään näinä vaikeina aikoina. Tämä nousu on faneille, päävalmentaja Daniel Farke kommentoi.

Norwich onnistui paluussaan pääsarjaan heti putoamisensa jälkeisenä kautena. Joukkueen pelaajarunko pysyi kasassa, ja saksalainen Farke jatkoi valmentajana. Pukin ohella Buendia on ollut vahvalla pelipäällä, ja Tottenhamista lainattu Oliver Skipp on tuonut lisävoimaa keskikentälle. Norwichin maalilla kokenut Tim Krul on ollut yksi menestyksen takuumiehistä.

Norwich tähyää vielä Mestaruussarjan voittoon. Joukkueella on neljä kierrosta ennen loppua kahdeksan pisteen johto toisena olevaan Watfordiin, joka kärkkyy myös paluuta Valioliigaan. Norwich ja Watford pelaavat sarjan kärkiottelun tiistaina, joten ykkössija voi ratketa Norwichille jo silloin.

– Olemme sarjan paras joukkue, ja nyt pitää vain päättää kausi tyylillä, Pukki korosti.

Kuuden pisteen päässä Watfordista on Swansea, josta Marcus Forssin edustama Brentford ja viime kaudella Valioliigasta pudonnut Bournemouth ovat kahden pisteen päässä.