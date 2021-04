SM-puolivälierät pääsevät vauhtiin parin vuoden tauon jälkeen – runkosarjavoittaja Lukko ykkössuosikki Suomen mestariksi

Jääkiekkoliigassa alkavat tänään puolivälieräpelit kahden vuoden tauon jälkeen. Viime vuonna pudotuspelit jätettiin kokonaan pelaamatta koronapandemian takia.

Puolivälierien otteluparit ovat Lukko–Ilves, HIFK–Kärpät, TPS–Pelicans ja Tappara–KalPa. Kärpät ja Ilves varmistivat puolivälieräpaikkansa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella pudotettuaan jatkosta Sportin ja KooKoon.

Liiga on tv-katsojia ajatellen porrastanut puolivälieräpelien alkamisaikoja. Ottelut Lukko–Ilves ja TPS–Pelicans alkavat tänään kello 16 ja HIFK–Kärpät ja Tappara–KalPa kello 18.30.

Lukko ykkössuosikki Suomen mestariksi

Runkosarjan vakuuttavasti voittanut raumalainen Lukko on selvä ennakkosuosikki tamperelaista Ilvestä vastaan. Lukko vei runkosarjan keskinäiset ottelut voitoin 3–1.

Lukolla on hyökkäysvoimaa pistepörssivoitosta kisanneen Daniel Audetten ja Eetu Koivistoisen johtamissa ketjuissa, mutta ennen kaikkea se voi nojata Liigan pitävimpään puolustukseen varmistajinaan sarjan paras puolustaja Robin Press ja maalivahti Lassi Lehtinen.

Lukko päästi runkosarjassa ottelua kohti vähiten maaleja.

– Meidän pitää keskittyä vaan omaan peliin. Sitä kautta saadaan Ilvekseltä heidän vahvuus pois, eli hyökkääminen, runkosarjassa seitsemän nollapeliä pelannut 22-vuotias Lehtinen kertoi Lukon verkkosivuilla.

Epävarmuutta Lukolle on alkuvuodesta aiheuttanut sen päävalmentajan Pekka Virran koronasta johtunut poissaolo. Muu valmennusjohto on tuurannut Virtaa mukiinmenevästi, ja tämä on sairaalahoidosta päästyään jo ollut tekemisissä joukkueen kanssa.

Korona kiusasi HIFK:ta kevätkaudella

Julkisuudessa kovaan vaatimustasoon läpi liigahistoriansa tottunut HIFK sijoittui runkosarjassa toiseksi. HIFK:n peli kulki kevätkaudella, mutta korona mullisti sen maaliskuun: helsinkiläisjoukkue joutui karanteeniin, minkä vuoksi sille tuli taukoa liigapeleistä liki neljä viikkoa.

Oma lukunsa on ollut HIFK:n huippulupauksen Anton Lundellin kevätkausi. Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen alkuvuodesta MM-pronssille kipparoinut Lundell sairastui helmikuisen aikuisten maajoukkueiden EHT-turnauksen tuliaisena koronaan. Hän oli syrjässä peleistä viikkokausia.

HIFK ehti liigajäälle aivan runkosarjan lopussa. Se on ennakkosuosikki puolivälieräsarjassa 2000-luvun menestysseura Kärppiä vastaan. Oululainen Kärpät sai avauskierroksen pudotuspelisarjassa Sportia vastaan kaivattuja onnistumisia.

Yllättäen runkosarjan kuuden parhaan joukosta villi kortti -kierrokselle pudonneella Kärpillä on kokemusta (Mika Pyörälä, Jussi Jokinen, Juhamatti Aaltonen) roppakaupalla kääntää HIFK-sarja edukseen. HIFK voitti pelattujen ottelujen runkosarjakohtaamiset 2–1.

Pelicans hankala TPS:lle runkosarjassa

Tamperelaisuuden perikuva Raimo Helminen on tehnyt mallikasta valmennustyötä Turun Palloseurassa. Helminen valmensi yhden kauden mittaiseksi jäävällä TPS-pestillään joukkueen runkosarjakolmoseksi.

Runkosarjassa TPS oli Pelicansia vastaan altavastaaja voitoin 1–3. Lahtelainen Pelicans on jo nyt yksi liigakauden myönteisimmistä yllättäjistä. Sen johtotähti on Liigan parhaan pelaajan tittelistä hyvinkin kisaava keskushyökkääjä Hannes Björninen.

Neljännen puolivälierän Tappara ja KalPa ovat kevään 2017 finaalipari. Silloin Tappara vei odotetusti Suomen mestaruuden Tampereelle, mutta tämän kauden suurimman yllättäjän KalPan miehistö on uusiutunut neljässä vuodessa perusteellisesti.

Yllätyksellisyys on KalPan ase. Siihen on Kuopiossa ja KalPassa pakko uskoa, sillä kestomenestyjä Tappara voitti keskinäiset ottelut runkosarjassa 4–0.