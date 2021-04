Kovien kolhujen Janne Saksela löysi jälleen peli-ilon – "Kävi mielessä, oliko tämä tässä"

Kun Janne Saksela makasi viime vuoden syyskuussa HJK-ottelussa nilkkaansa pidellen nurmella, moni jalkapalloihminen tunsi normaaliakin suurempaa myötätuntoa.

Saksela oli kärsinyt lukuisista pahoista loukkaantumisista, ja nyt Ilveksen pelaajalla oli edessään jälleen pitkä kuntoutus. Nilkka ja pohjeluu olivat murtuneet.

– On se ollut henkisesti raskasta. Vähän tuntuu, että jokainen vamma on henkisesti raskaampi kuin edellinen, nykyään HJK:ssa pelaava Saksela sanoo.

Laitapuolustaja Sakselan, 28, loukkaantumishistoria on tyly kertomus, sillä pelkästään polven eturistiside on hajonnut kolmesti. Joka kerta paluu peleihin on vienyt pitkän ajan.

Saksela myöntää, että tuorein vamma vei ajatukset myös lopettamiseen.

– Kävi mielessä, oliko tämä tässä. Kuntoutin nilkkaa ja irtauduin mentaalisesti futiksesta. Mietin, jaksaako sitä enää, jos tulee uusia vammoja.

Saksela jaksoi, ja se kannatti. Kuntoutuksen ohessa hän teki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opintoja.

– Kun pääsee pallon kanssa kuntouttelemaan, motivaatio tulee takaisin. Kun pääsee kuntoon, tekee mieli taas pelata.

Rotterdamin muistot mielessä

HJK kertoi huhtikuun alussa tehneensä Sakselan kanssa kauden mittaisen sopimuksen, jossa on optio seuraavasta kaudesta. Hän on ehtinyt pelata muun muassa parissa Suomen cupin pelissä ja tehnyt maalinkin. Pelaaminen maistuu hyvältä.

– Pitkän poissaolon jälkeen pelituntuma ei ole ihan paras mahdollinen, mutta siihen täytyy sopeutua. Koen joka päivä ja viikko, että tuntuu paremmalta. Nilkka on tuntunut tosi hyvältä, Saksela sanoo.

Aikoinaan muun muassa Suden arvoitus -elokuvassa näytelleellä Sakselalla on tietyssä mielessä ympyrä sulkeutunut paluussa HJK:hon. Kotimaan liigapelejä hänellä on tilillään JJK:ssa, RoPSissa ja Ilveksessä.

Saksela edusti hollantilaista Sparta Rotterdamia 2017–2019. Siellä otteluita kertyi Hollannin liigaa myöten, mutta loukkaantumiset olivat riesana.

– Sieltä on jäänyt hyvät muistot. Aina pelasin, kun olin kunnossa. Oli innokkaita faneja, stadion täynnä ja hyvä tunnelma, Saksela muistelee.

Oikeana laitapuolustajana viihtyvä ja vahvasti hyökkäyksiin nouseva Saksela on pelannut kahdeksassa miesten maaottelussa. Maajoukkuekutsuista on pitkä aika, osin loukkaantumisten takia.

– Hienoahan se vielä joskus olisi pelata maajoukkueessa. Koen, että ainoat asiat, joihin voin itse vaikuttaa, on treenata ja tehdä asiat hyvin. Urani tarina on vähän ollut, että on ollut isoja tavoitteita, ja kun on mennyt paremmin, on lyöty alaspäin. Koen, että on parempi keskittyä vain päivittäiseen tekemiseen, Saksela sanoo.

Samankaltainen on vastaus kysymykseen, siintävätkö ulkomaat enää mielessä.

– Jos kaikki menee hyvin, pysyn kunnossa ja urallani on vuosia jäljellä, eihän sitä tiedä, mitä tapahtuu. Ei se kuitenkaan ole nyt päällimmäisenä mielessä.

"Aina on paineita menestyä"

Loukkaantumiset ovat opettaneet Sakselalle, ettei asioita voi suunnitella millimetrin tarkasti tulevaisuuteen.

– Tällä hetkellä en asettele oikeastaan henkilökohtaisia tavoitteita. Haluan nyt vain nauttia jokaisesta treenistä ja pelistä. Ei sille mitään voi, jos kaikesta huolimatta sattuu jotain. Mennään siihen asti, kun kroppa kantaa. Ja tällä hetkellä se kestää.

HJK lähtee lauantaina alkavaan liigakauteen suurimpana mestarisuosikkina. Sama tilanne toistuu vuodesta toiseen. HJK:ssa jo juniorina pelannut Saksela tiedostaa tilanteen.

– Aina on paineita menestyä. Ne pitää vain osata käsitellä, hän tiivistää.