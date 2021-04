Whole Lotta Love ravasi jälleen voiton Ranskassa

Kotkalaisyrityksen kasvattama ja omistama Whole Lotta Love ravasi kauden kolmannen voiton Enghienissä lauantaina. Valmentaja Philippe Daugeard ohjasti 26 100 euron ykkösen.

Whole Lotta Love on osoittanut erinomaista kuntoa viime kilpailuissaan. Daugeard ajoi ruunan taas toisen jonon vetäjäksi. Maalisuoralla Whole Lotta Love lipui varmasti ykköseksi ja voitti ajalla 11,4a/2150m. Beppe Am hävisi kymmenyksen. Tuulilaukka Oy:n Martin de Bos oli lähdön toinen suomalainen. Se laukkasi ja hylättiin.

Whole Lotta Loven voitto Vincennesissä huhtikuun alussa tuli samanlaisen juoksun jälkeen. 8-vuotias Suomessa syntynyt ravuri on tänä vuonna juossut Ranskassa 91 240 euroa For You Kotka Oy:lle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy