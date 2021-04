Suomalaisnelikko selvillä ensi kauden CHL-kiekkoon

Tampereen Tappara varmisti virallisesti neljäntenä suomalaisjoukkueena paikan jääkiekon Mestarien liiga CHL:ään, liiga kertoi tiedotteessaan. Tällä hetkellä ensi kauden CHL-peleihin on paikkansa varmistanut 26 joukkuetta, jaossa on vielä kuusi paikkaa.

CHL kertoi viime lokakuussa, että kilpailu jää pelaamatta tällä kaudella koronaviruspandemian takia. Suomalaisjoukkueista päätös koski Kärppiä, Lukkoa, Tapparaa ja Ilvestä. Ensi kaudelle suomalaisten neljä CHL-paikkaa kuuluvat Tapparan ohella Rauman Lukolle, Helsingin IFK:lle ja Turun Palloseuralle.

Ruotsista paikka on neljällä joukkueella, yksi paikka on vielä täyttämättä. Mukana ensi kaudellakin on CHL:n kaksi viimeisintä mestaruutta (2019 ja 2020) voittanut Frölunda.

CHL arpoo ensi kauden liigan alkulohkot 19. toukokuuta.