Joensuulaisprofessori Hannu Itkonen ruotii Aitiopaikalla-podcastissa huippu-urheilun perusteluita – ”On keinotekoista puhua, että huippu-urheilu saisi ihmiset laaja-alaisesti liikkumaan"

Jyväskylän yliopistossa liikuntasosiologian professorina työskentelevä joensuulainen Hannu Itkonen on keskustelemassa Karjalaisen verkkosivujen Aitiopaikalla-podcastissa huippu-urheilun merkityksestä. Itkonen keskustelee Karjalaisen toimittajien Jarmo Sieviläisen ja Jani Leinosen kanssa niistä seikoista, joilla huippu-urheilun tärkeyttä on perusteltu.

Ohjelmassa käsitellään myös muun muassa urheilun seuraamisen muutoksia, kuten livelähetysten kasvua ja yleisön puuttumista urheilutapahtumista korona-aikana.

Puhetta riittää perinteiseen tapaan myös urheiluun liittyvistä ajankohtaisista plussista ja miinuksista.

Itkonen tekee parhaillaan kirjaa liikkumisen sosiologiasta ja kansainvälistä julkaisua pohjoismaisesta jalkapallosta.

Ohjelmassa muun muassa mukana:

0–4 min: Huippu-urheilun ja liikunnan eriytyminen "on keinotekoista puhua, että huippu-urheilu ja siinä menestyminen saisivat ihmiset laaja-alaisesti liikkumaan"

4–8 min: Urheilun esikuvallisuuden merkitys "arvokisoihin pääsy tai niissä menestys ei ole heijastunut paikallistasolle"

8–11.30 min: Huippu-urheilun muutos ja mihin huippu-urheilua tarvitaan "tänä päivänä huippu-urheilu on ensisijaisesti viihdettä" "huippu-urheilu on myös mahdollisuus kokeilla omia kykyjä, se on ammatti ja kiinteä osa yhteiskunnan taloutta"

11.30–16.30 min: Huippu-urheilu kiinnostaa "huippu-urheilun johto on ollut heikoilla jäillä, kun se on puhunut, kuinka koko kansa kannustaa ja että kaikki olisivat kiinnostuneita huippu-urheilusta"

16.30–19 min: Urheilun tuomat talousmerkitykset ja liikuntapaikat "urheilun taloustutkimusta pitäisi olla enemmän, jotta tiedetään, miten rahavirrat kulkevat"

19–22 min: Urheilun ilmiöt ja urheilun käsittely "urheilumedia on muuttunut ratkaisevasti"

22–28 min: Urheilun seuraaminen, suorat lähetykset ja korona-aika ”nykyään alasarjoistakin voi päästä esille lähetyksiin"

28–31.30 min: Urheilumaailman miinukset: "tietävätkö paikallisista koronarajoituksista päättävät, mistä he ovat päättämässä, ja ovatko he ihan kartalla liikunnan ja urheilun osalta"

31.30–36.35 min: Urheilumaailman plussat: "monella saralla on noussut Joensuussa raikkaita ja uusia tekijöitä kehittämään urheilutoimintaa". Käsittelyssä myös vapaaehtoistyön muutos urheilussa.

36.35–40 min: Joensuun erilaiset lentopalloseurat Mutalan Riento ja Karelian Hurmos "Hurmos on tyypillinen tämän ajan ilmiö". Käsittelyssä myös harrastajamäärien ja ikäluokkien pieneneminen.

40- min: "Vahvan lajikulttuurin paikat, kuten Kitee pesäpallossa, säilyttävät asemansa"