Ville Niemisen arvio Eetu Koivistoisesta osui oikeaan – tehohyökkääjä on kulkenut pitkän kierroksen Lukon pisterohmuksi

Rauman Lukon tehohyökkääjä Eetu Koivistoinen johdattaa joukkueensa Tapparan kimppuun torstaina alkavissa jääkiekkoliigan välierissä.

Koivistoista Mestiksessä kaudella 2015–16 valmentanut Ville Nieminen huomasi jo varhain pelaajan kyvyt ja kuvaili hyökkääjää nuoreksi ja elämäniloiseksi peluriksi Mestiksen verkkosivujen haastattelussa. Nieminen lisäsi, että hänellä on tuntuma, missä Koivistoinen voi olla viiden vuoden kuluttua.

Osuiko tuntuma oikeaan, kun viisi vuotta on kulunut?

– Näin jo silloin potentiaalin. Ei hän ole yllättänyt, mutta aina kun pelaaja kehittyy, se on työn tulos, Nieminen painottaa nyt.

– Neljä vuotta sitten sanoin, että Eetu tulee pelaamaan Euro Hockey Tourilla. Nyt sekin on mahdollista.

Koivistoinen debytoi A-maajoukkueessa tällä kaudella 25-vuotiaana.

– Kyllä se kutsu yllätti. Lähtökohdat kauteen olivat erikoiset ja oli huoli, miten homma lähtee liikkeelle, Koivistoinen tuumii.

– Normaalisti liigajoukkue harjoittelee yhdessä touko-kesäkuussa, mutta nyt näimme vain muutamissa Zoom-palavereissa. Elokuussa kokoonnuimme, ja sitten tulikin jo Pitsiturnaus. Ryhmäytyminen täksi kaudeksi on tapahtunut eri tavalla kuin aiemmin.

Lukko oli ainoa joukkue, joka pelasi kaikki runkosarjaottelut ja voitti lopulta runkosarjan. Koivistoinen teki maaliennätyksensä 24 ja ennätyspisteensä 44.

Puolivälierissä Lukko kippasi Ilveksen kesälomalle voitoin 3–0. Koivistoinen keräsi joukkueensa kärkitehot 2+5=7.

Oppia Stanley Cupin voittajilta

Reitti liigatähdeksi ei ole ollut suorin, vaikka Koivistoinen sovitteli leijonapaitaa jo poikamaajoukkueissa. Espoon Bluesissa sujuneiden juniorivuosien päätteeksi hän teki yllättävän ratkaisun ja siirtyi Kirkkonummen Salamoihin. Koivistoisen äiti sairastui vakavasti, ja Eetu heitti jääkiekon hetkeksi taka-alalle.

Salamoissa hän tahkosi miesten 2. divisioonaa ja nuorten alasarjoja.

Seuraava ratkaisu käynnisti nousun kohti nykyistä. Lukko teki yhteistyötä KeuPa HT:n kanssa ja tarjosi sopimusta Koivistoiselle. Hyökkääjä tarttui täkyyn ja muutti Niemisen valmennukseen Keuruulle.

– KeuPan sopimuspelaajat kävivät töissä. Minä ja muutama muu Lukon pelaaja pystyimme harjoittelemaan myös aamupäivisin. Reijo Ruotsalainenkin kävi vetämässä taitotreenejä, Koivistoinen avaa Niemisen lisäksi myös toisen Stanley Cupin voittajan oppeja.

Kausi 2015–16 toi myös ensimmäisen näyttöpaikan Liigassa, missä vierähti jo lähes koko seuraava kausi.

– Eetu on moderni sentteri ja kaiken peluriuden päälle on tullut kova kilpailija. Pelissä näkyy luonne ja innostuminen. Se näkyy luistelussa ja kokonaisvaltaisessa pelaamisessa. Ison jään luistelu on hänen vahvuutensa. Tiedän myös sen, että häntä on scoutattu pienemmän kaukalon sarjoihin, Nieminen innostuu.

Videopuheluilla lievitystä ikävään

Viiden vuoden aikana Koivistoinen on täyttänyt tavoitteensa ja tehnyt jääkiekosta ammatin. Aikuistumista on tapahtunut myös siviilipuolella, kun hänellä on avovaimonsa kanssa 3-vuotias poika.

Tosin nyt yhteiset hetket rajoittuvat videopuheluihin, kun isä on Lukon perheellisille räätälöidyssä pudotuspelikuplassa. Koivistoinen ei pidä kiirettä pois, vaikka ikävä painaa välillä.

– Olen ollut täällä kaksi ja puoli viikkoa. Toivottavasti toinen mokoma on vielä edessä. Onneksi nykyajan laitteilla voi seurata pojan leikkejä.

– Puolivälieräsarjamme ratkettua seurasimme jätkien kanssa muiden pelejä majoituksemme kerhotilassa, mökkihöperyyden välttänyt Koivistoinen tuumii.