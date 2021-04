Porvoolainen PSS voitti naisten salibandymestaruuden jännitysnäytelmän jälkeen

Porvoon Salibandyseura on uusi salibandyn naisten Suomen mestari. PSS voitti torstaina F-liigan finaalisarjan seitsemännessä ottelussa SB-Pron voittolaukauskilpailun jälkeen 2–1, ja saavutti Nurmijärvellä seurahistorian ensimmäisen SM-kullan otteluvoitoin 4–3.

– Pelattiin kurinalainen ja hyvä kausi. Meillä on hyvä joukkue ja joukkuehenki, ja porukka on sitoutunut. Syitä on tosi monia ja kun ne ynnää, niin ansaitsimme voiton, arvioi PSS:n Henna Uljua.

Tasainen finaalisarja sai arvoisensa lopun. Elina Kujala vei SB-Pron johtoon vain reilun minuutin pelin jälkeen, PSS:n Fanny Holmberg tasoitti kolmannen erän alkajaisiksi. Jatkoerässä PSS:n Celine Stettler laukoi tolppaan ja SB-Pron Karoliina Kujala missasi avopaikan kahdesta metristä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Onhan ne jännittäviä hetkiä. Koko ottelusarja oli äärimmäisen tiukka, ehkä näihin on vähän ehtinyt tottua, Uljua hymyili.

Voittolaukauskisa venyi ja venyi

Voittolaukauskilpailussa kymmenen laukojaa ei riittänyt selvittämään voittajaa. Jatkoyrityksillä Arla Salo torjui Ina Lemisen yrityksen ja Ella Sundström harhautteli mestaruuden Porvooseen.

– Jännitti niin, että vika rankkari jäi katsomatta, veti ihan veteläksi. Luotto oli iso, vetäjät oli mietitty aika lukituiksi. Siinä käytiin Tiian (valmentaja Ukkonen) kanssa pientä karhunpainia, meneekö Holmberg vai Sundström. Päädyttiin tuohon ja hyvä näin, sanoi PSS:n päävalmentaja Jukka Kouvalainen.

Jo kertaalleen liigauransa päättänyt Uljua, 28, pelasi Porvoossa liigaa jo kaudella 2008–2009. Keväällä 2008 hän oli katsomassa, kun PSS pelasi ensimmäisen kerran SM-finaalissa, mutta kärsi tappion Tampereen Classicille.

– Olin silloin päässyt ekoihin treeneihin mukaan naisten porukkaan. Välissä on käyty kokeilemassa karsinnoissa, miten siellä selvitään. Pleijarisarjoja on hävitty välillä aika isoillakin numeroilla. Nyt kova työ tuotti vihdoin tulosta, Uljua kertasi PSS:n tarinaa.

Vaatimustaso nousi jälleen

PSS:n ja SB-Pron kilvoittelussa on ollut viime vuosina orastava pikkusisko-isosisko-asetelma. Viimeksi SB-Pro voitti PSS:n finaalisarjassa 4–1, sitä edeltävällä kaudella PSS taipui välierissä 3–0. Tänä keväänä PSS kasvoi vihdoin voittajaksi, ja uusia Suomen mestareita tuli kerralla joukkueellinen.

– Joka vuosi on pystytty nostamaan vaatimustaso hippusen ylös. Ei olla haettu oikotietä menestykseen. Tämä on mielestäni lopputulos siitä, Kouvalainen sanoi.

SB-Pro oli 2010-luvulla joka kausi mitaleilla. PSS:n tuore mestarivalmentaja Kouvalainen on kuuden kauden ajan työstänyt PSS:ää 2020-luvun menestystarinaksi.

– Tässä on hyvä aihio. Omia junioreita pystytään tuottamaan joka vuosi lisää, ja on saatu hyviä vahvistuksia. Tämä on ihan täydellinen perhe, en keksi oikein muuta sanottavaa, Kouvalainen sanoi.

Naisten F-liigan pronssimitalit nappasi SSRA.