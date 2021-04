Koljonen iski suomalaista sulkapallohistoriaa – loistovoitto tuo ensimmäisen aikuisten EM-mitalin

Kalle Koljonen järjesti suuryllätyksen sulkapallon EM-kisoissa Kiovassa, kun hän kukisti kaksinpelin puolivälierässä Tanskan Rasmus Gemken 21–15, 21–19. Gemke on turnauksen kolmossijoitettu ja maailmanlistalla sijalla 12.

Välieräpaikka varmisti EM-mitalin ja myös lajihistoriaa. Koskaan aiemmin ei Suomeen ole saatu EM-mitalia aikuisten tasolla, ennen Koljosta suomalaistiet olivat tyssänneet EM-puolivälieriin.

Maailmanrankingissa sijalla 80 oleva Koljonen ryntäsi avauserässä 5–0-johtoon ja piti otteen erän loppuun saakka. Toista erää Gemke johti parhaimmillaan kuudella pisteellä ja oli edellä vielä lukemissa 19–17, mutta Koljonen nousi komeasti ohi ja voittoon.

– Vastus oli tosi kova, todella upea voitto. Jo edelliskierroksen voitto Ranskan Toma Popov Juniorista (maailmanlistan 42:s) oli hieno, ja tämä turnaus on ollut Kallen paras saavutus myös pelillisesti, päävalmentaja Anu Nieminen kertoi STT:lle.

– Kalle on jo pidemmän aikaa tehnyt hyvää, määrätietoista työtä. On hienoa nähdä, että pelin taso on kisoissa pysynyt niin korkeana eikä notkahduksia tule.

Lauantaisessa välierässä vastus kovenee, eikä kovemmaksi voi EM-tasolla äityäkään. Tanskan Viktor Axelsen on maailmanlistalla toisena, ja perjantain puolivälierässään hän selvitti rankingissa 43:ntena olevan Ranskan Thomas Rouxelin 21–14, 21–15.