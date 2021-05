Leicester ylsi tasuriin lähes koko pelin vajaalla pelanneen Southamptonin kanssa

Englannin Valioliigassa Leicester menetti mahdollisuuden vahvistaa otettaan sarjan kolmannesta paikasta. Jalkapallojoukkue pelasi 1–1-tasapelin 14. sijaa pitävän Southamptonin kanssa.

Suurimman osan ottelusta Leicester pelasi ylivoimalla, sillä Southamptonin Jannik Vestergaard sai 10. minuutilla punaisen kortin kampituksesta.

Vajaalla pelannut Southampton meni pelissä 1–0-johtoon toisella puoliajalla, kun James Ward-Prowse ohjasi pallon verkkoon. Alle kymmenen minuuttia myöhemmin, 68. minuutilla, Leicesterin Jonny Evans teki tasoitusmaalin.

34 pelin jälkeen Leicester on neljän pisteen päässä toisena olevasta Manchester Unitedista, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän. Niin ikään yhden ottelun vähemmän pelannut Chelsea on viiden pisteen päässä Leicesteristä.