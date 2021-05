Lundell janoaa menestystä Liigan pudotuspeleistä: "Hommat ovat vielä kesken"

HIFK:n 19-vuotias tähtihyökkääjä Anton Lundell myöntää uhoamatta, että janoaa menestymistä jääkiekon Liigan pudotuspeleissä. Kärpät kaatui puolivälierissä, ja loppuottelupaikan tiellä on enää TPS.

– Nälkä on kova. Olemme pidemmän aikaa jo ajaneet lujaa. Pudotuspelejä ei viime kaudella pelattu, siksikin haluamme nyt menestyä ja mennä pitkälle, Lundell kertoo STT:n haastattelussa.

Runkosarjassa joukkueet ja yksilöt saavat enemmän anteeksi virheitään, ja niin sanotut ohipelitkin ovat runkosarjassa inhimillisiä. Pudotuspeleissä epäonnistumisiin ei ole varaa.

– Sen mukaisesti pitää nyt pelata, että pystymme voittamaan otteluita. Sunnuntaina on taas kova taisto TPS:ää vastaan, Lundell kuvaa.

– Hommat ovat vielä kesken. Nyt halutaan pelata hyvin ja voittaa, Lundell toistaa.

Täysin jäähyittä pelannut HIFK vei torstaina välieräsarjan avausottelun 4–1. TPS heräsi taistelemaan perjantaina kamppailun toisen erän puolivälissä ja vei kakkosottelusta voiton jatkoerässä 3–2. Turussa pelataan väistämättä sunnuntaina ja maanantaina.

– TPS on hyvä joukkue. Sieltä löytyy nopeutta, nuorta intoa ja kokeneita pelaajia, jotka tietävät mitä tehdä, Lundell aprikoi ja ennakoi kovavauhtisia pelejä.

Korona koetteli, miehistössä muutoksia

Korona on koetellut Liigaa ja yksittäisiä joukkueita kovalla kädellä. Toiminta ei ole pysähtynyt sentään kokonaan, vaikka HIFK:llakin oli maaliskuussa parin viikon ottelutauko koronatartuntojen ja -altistusten takia.

Kausi on ollut poikkeuksellinen myös pelaajien vaihtuvuuden takia. Lundellin mielestä se on antanut monelle mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Osa HIFK:ta alkukaudesta vahvistaneista pelaajista suuntasi kesken sesongin Pohjois-Amerikkaan. Helsinkiläisseura myös täydensi rivistöjään siirtorajan kalkkiviivoille asti kotimaisilla seurasiirroilla.

– Jokainen on vuorollaan kantanut joukkuetta ja noussut esille. Sitä kautta olemme pystyneet voittamaan, vaikka välillä pelasimme kolmella ketjulla ja viidellä puolustajalla, Lundell myöntää.

Yhtenäisyys löytyi koettelemuksista

Yhdessä tekemisessä haastavissa oloissa on voimaa ja edellytykset joukkueen hitsautumiselle yhteen. Ketju- ja viisikkoruletti HIFK:ssa on ollut poikkeuksellista.

– Joukkuetta on koeteltu, mutta se on yhdistänyt meidät. Aina on vallinnut hyvä ilmapiiri. Vastoinkäymiset vahvistavat ja ovat aina kokemus joukkueelle. Yhdessä kun tehdään, niin ei tule yllätyksiä myöhemmin kenellekään, Lundell linjaa.

Pelaajakoostumukset keskushyökkääjä Lundellin ympärillä ovat vaihtuneet kovasti, mutta se ei saa jarruttaa tekemistä. NHL-seura Florida Panthersin ykkösvarauksen sopii oppia varhain, että kaikkien kanssa pitää pystyä tekemään tulosta.

– Vaihtuvuutta ketjuissa on riittänyt. Koetan itse pelata sillä mentaliteetilla, että yritän tehdä laitahyökkääjistäni parempia. Toivon, että hekin auttavat ja saavat minut näyttämään entistä paremmalta. Totta kai jokaisen kanssa pitää pystyä pelaamaan ja voittamaan yhdessä, Lundell linjaa.