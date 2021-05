EL Houdini ravasi Pilvenmäki Specialin sankariksi

Forssan ravilauantai huipentui 12 000 euron ykköspalkinnolla ajettuun Pilvenmäki Specialin finaaliin, jonka voiton vei Elina Laakkosen valmentama ja Iikka Nurmosen ohjastama EL Houdini. Valjakko haki 2 140 metrin kilpailussa kärkipaikan ensimmäisen takasuoran lopulla ja piti siitä kiinni varmasti loppuun asti. EL Houdinin voittoaika oli 14,5a.

– Olimme alussa toisella ja kolmannella radalla, minkä jälkeen annoin tilanteen rauhoittua. Sitten kävimme kysymässä, että jos keulaan pääsisi, ja pääsihän sinne. Maalisuora oli hyvää kamppailua, ohjastaja Nurmonen sanoi radan voittajahaastattelussa.

Pilvenmäki Specialiin oli osallistumisoikeus lämminverihevosilla, joiden voittosumma oli helmikuun alkaessa enintään 8 000 euroa. Seitsemästä karsinnasta seulottiin 12 finalistia. Hopealle kiri Juha Utalan ohjastama Piece Of Hero ja kolmanneksi Antti Teivaisen ajama Cover Prince.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ravikuningas palasi parrasvaloihin

Katkonaisesti viimeiset kaudet starttailemaan päässyt vuoden 2015 ravikuningas Jokivarren Kunkku palasi Forssan kylmäveristen Kavioliigan osakilpailussa voittokantaan reilun puolentoista vuoden tauon jälkeen. Yli 530 000 euroa urallaan tienannut 13-vuotias ori johti lähtöä alusta loppuun.

– Hevonen oli hyvän tuntuinen ja ravasi hyvin. On tämä aika mukava hetki, kun on pitkään vastustanut. Paljon on töitä tehty, ja olen käynyt tosi pitkiä lenkkejä ajamassa koko talven. Olin sillä tavalla (ajatellut), että tämän talven yritän vielä tosissaan ja jos ei sitten palkitse, niin saa Kunkku jäädä eläkkeelle. Hienoa, että se nyt palkitsee, ohjastaja ja valmentaja Antti Ojanperä sanoi voittajahaastattelussa.

Lopuissa Toto75-kohteissa voittoa juhlivat Ice Wine, Busy Combo, Kromaus, Minecraft ja Mr Big Star. Leo Mönttisen valmentaman ja Seppo Markkulan ohjastaman Ice Winen ykkössija oli iso yllätys ja se tuli lämminveristen Kavioliigan osakilpailusta, joka oli tällä kertaa rajattu vain tammoille.