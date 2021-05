Patrik Laine sairastumisen takia sivussa Jacketsin kauden viimeisestä vieraspelistä

Columbus Blue Jacketsin suomalaishyökkääjäei pelaa, kun Jackets pelaa NHL-jääkiekkoliigan kauden viimeisen vierasottelunsa yöllä Carolina Hurricanesia vastaan. Muun muassa TSN-kanava kertoi , että Laine on sivussa sairastumisen takia.

Laineen tilalle Columbus-kokoonpanoon nousee ruotsalaishyökkääjä Emil Bemström, joka pelasi alkukaudesta lainasopimuksella Liigan HIFK:ssa. Bemström on pelannut tällä kaudella Columbuksessa 15 ottelua, mutta yön Carolina-peli on hänelle ensimmäinen sitten maaliskuun puolivälin. Bemström on ollut sivussa alavartalovamman takia.

Laine, 23, on tehnyt Columbukselle 10 maalia 41 ottelussaan seuran riveissä tällä kaudella. Seitsemässä viime pelissään Laine on jäänyt maaleitta, ja maalisyöttöjäkin on vain yksi.

