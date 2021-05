Columbus Blue Jacketsin suomalaishyökkääjä Patrik Laine on jälleen pelikunnossa. Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä pelatun ottelun Carolinaa vastaan sairastumisen takia poissa ollut Laine on kokoonpanossa, kun Jackets kohtaa yöllä Nashvillen, Columbus kertoi sivuillaan

Laineen tilalle Columbus-kokoonpanoon nousi Carolinaa vastaan ruotsalaishyökkääjä Emil Bemström, joka pelasi alkukaudesta lainasopimuksella Liigan HIFK:ssa. Nyt kaksikko on Jacketsin kakkosketjussa yhdessä keskushyökkääjä Jack Roslovicin kanssa.

Winnipegistä tammikuussa siirtynyt Laine, 23, on tehnyt Columbukselle 10 maalia 41 ottelussaan seuran riveissä tällä kaudella. Seitsemässä viime pelissään Laine on jäänyt maaleitta, ja maalisyöttöjäkin on vain yksi.

