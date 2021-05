Savoon palasi kieleltään ja mieleltään muuttunut mies

Vuodet ovat hioneet finninaamaisena HIFK:n joukkueessa jo murteellaan erottuneen pojan särmät. Hän on palannut Savoon, mutta puheessa paikallisuuden erottaa enää nuotista. Savvoo ei kuulu sanaakaan edes jääkiekkoliigaseura Jukureihin vajaan viikon työsuhteessa olleen Olli Jokisen nostaessa äänenpainoa.

– Tää ei oo Olli Jokisen Jukurit, tää on Mikkelin Jukurit! Kiitokset Jukurien johdolle siitä, että olivat valmiit palkkaamaan minut. Olen rakentanut valmennusuraani määrätietoisesti kuuden vuoden ajan. Oli fiilis, että olen valmis ammattilaisjoukkueen valmentajaksi.

– Keskimmäinen tyttäristäni puhui nuorempana suomeksi pelkkää savoa, koska vietti kesiä isovanhempien luona Kuopiossa. Minulle tuottaa välillä ongelmia löytää edes suomenkielinen sanasto, Jokinen naurahtaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Liki kahden vuosikymmenen ja 1 231 runkosarjaottelun NHL-uran pelanneen Jokisen, 42, palkkaaminen floridalaisen juniorijoukkueen taustalta liigaseuran komentajaksi on poikkeuksellista, mutta vaikuttaa voitolta molemmille.

Viisi kautta kiekkoliigassa pelannut Jukurit ei ole selvinnyt pudotuspeleihin, muttei ole jäänyt sarjan somepilkan mukaisesti "jumboksikaan".

– Minulle riittää tieto, että pudotuspelit ovat kokematta, korostaa takatukan säilyttänyt Jokinen kuultuaan sanan jumbo.

Isolla tiimillä tuloksiin

Peliuran alussa Jokinen peitti mahtailevalla käytöksellä epävarmuutensa. Muutto juniorina Kuopiosta Helsinkiin toi tulosta, mutta HIFK:n mestaruuden ja Pikkuleijonien MM-kullan nostattama humu jätti jälkensä.

Jokinen tuhlasi NHL-uransa alusta useamman vuoden, ajautui kiertelemään häviäviä joukkueita ja pelasi vain kuusi NHL-pudotuspeliä.

– Olen eri Olli kuin silloin. Viinan juominen jäi 2006, mistä lähtien olen ollut absolutisti. Henkinen kasvu alkoi ehkä aikaisemmin, mutta aikuistuminen ja muutos elämänhallinnassa näkyivät tuolloin.

Liigatasolla vastuuvalmentajan rooli on työnjohtotehtävä, jossa heikkoinakin viikkoina on näyteltävä ulospäin rautaista itseluottamusta. Se kapeaposkiselta Jokiselta onnistuu ainakin julkisuuden suuntaan. Palkattuna on viiden valmentajan tiimi.

– Vesa Surenkin ja Teemu Suokas hoitavat puolustajat ja alivoiman, Sergei Krivokrasov ylivoiman ja hyökkääjien taitoharjoittelun, Jokinen korostaa.

Perhe kahteen leiriin

Mikkeli on OJ-huuman vallassa. Pessimistit muistuttavat, että Jokista messevämmin NHL-kaukaloissa menestyneen puolustaja Reijo Ruotsalaisen valmennuspesti seurassa oli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessäkin katastrofi.

Jokisen perheen neljä naista asettuvat Helsinkiin.

– Tyttäristä keskimmäinen pystyy hoitamaan high schoolin (lukio) kaksi viimeistä vuotta kansainvälisessä koulussa, jotta voi jatkaa Pohjois-Amerikkaan yliopistoon, isä perustelee.