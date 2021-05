Mitalipeleihin selviytyminen vapautti Pikkuleijonat enimmistä paineista – "Meillä on vain voitettavaa"

Suomi mielellään mieltää itsensä huomenna varhain Suomen aikaa pelattavassa jääkiekon alle 18-vuotiaiden poikien MM-välierässä Venäjää vastaan altavastaajaksi. Koska Suomi täpärästi voitti Venäjän MM-alkulohkossa, ennakkosuosikin nimeäminen on hyvinkin makuasia.

Pikkuleijonat kukisti Venäjän Yhdysvaltain Friscossa voittomaalikisan jälkeen 4–3 oltuaan tappiolla jo 1–3. Avausottelu oli suomalaisten rumputulta, sillä Venäjän maalivahdille Sergei Ivanoville kertyi 52 torjuntaa, Aku Koskenvuolle vastapäädyssä 25.

Puolivälieristä Suomi jatkoi mitalipeleihin voittamalla Sveitsin 2–0, Venäjä peittoamalla Valko-Venäjän 5–2.

– Olimme puolivälierässä määrätynlainen ennakkosuosikki. Nyt on vahva usko, että tulevassa välierässä meillä on vain voitettavaa, Suomen päävalmentaja Petri Karjalainen sanoo.

Venäjällä riittää nälkää. Se on voittanut alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden viimeksi 2007, kun Suomi on juhlinut mestaruutta neljästä viimeksi pelatusta MM-turnauksesta kahdessa.

– Olemme voittaneet Venäjän täällä, olemme voittaneet sen aiemmissa turnauksissa. Venäjä sopii vastustajana meille erittäin hyvin, Karjalainen lisää.

Erikoistilanteet avainasemassa

Tilastovertailussa välieräpari on tasapäinen. Suomi voitti B-alkulohkon tasapistein Venäjän kanssa. Viidessä turnausottelussa Pikkuleijonien maaliero on 26–13, Venäjän 32–14.

Venäjä on prosenttivertailussa edellä maalinteon tehokkuudessa (18,6–13,8) ja ylivoimatehoissa (38,9–31,0). Suomen valtti on mainio alivoimapeli, sillä vajaalla omiin on mennyt vain yksi maali.

Suomi on saanut turnauksessa vähiten jäähyjä, 40 minuuttia, Venäjä 56.

Tarkkaan, perusasioihin pitäytyvään peliin luottaa myös Pikkuleijonien kapteeni Samu Salminen.

– Pidetään puolustuspää puhtaana. Erikoistilanteet ovat tärkeitä, kertoo Jokerien hyökkääjä Salminen. Hän on koronan takia rikkonaisesta sarjakaudestaan huolimatta 5+2 merkinnällään Suomen kolmanneksi paras pistemies Samu Tuomaalan (5+5) ja Ville Koivusen (4+5) jälkeen.

– Itseluottamus on hyvä, koska meillä on ollut pelejä, joissa olemme tulleet takaa ohi. Ei ottelu ratkea yhteen, kahteen tilanteeseen. Aina tulee paikkoja, joista yrittää ratkaisua, Salminen tiivistää.

Venäjän huippulahjakkuus

MM-pistepörssiä johtaa lukemin 10+2 Venäjän ykköshyökkääjä Matvei Mitshkov, Pietarin SKA:n KHL-organisaation 16-vuotias erityislahjakkuus. Mitshkov hurmasi alkulohkon Saksa-ottelussa taituroituaan ilmaveivimäisesti joukkueensa 2–0-maalin.

On helppo arvata, että Mitshkov on halutuimmasta päästä vuoden 2023 NHL-varaustilaisuudessa. Vuotta vanhempi Venäjän puolustaja Arseni Koromislev jakaa kehuja joukkuetoverilleen.

– Hänellä on kaikki, mitä huippupelaajalta vaaditaan. Tiedän sen, kun olen pelannut hänen kanssaan junioreissa myös samassa seurajoukkueessa, Koromislev kertoo Kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n verkkosivuilla.

Kun Venäjällä on turnauksessa kaksi peliä jäljellä, Mitshkovilla on matkaa maanmiehensä Aleksandr Ovetshkinin (14) alle 18-vuotiaiden yhden MM-turnauksen maaliennätykseen neljä osumaa.

Suomen ja Venäjän MM-välierä alkaa Texasin Friscossa huomenna kello 4.00 Suomen aikaa.