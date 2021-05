Protestien takia siirretty Manchester Unitedin ja Liverpoolin ottelu pelataan ensi viikolla

Turvallisuussyiden takia siirretyn Manchester Unitedin ja Liverpoolin välisen ottelun uudeksi pelipäiväksi on varmistunut 13. toukokuuta.

Joukkueiden oli määrä kohdata jalkapallon Englannin Valioliigassa viime sunnuntaina, mutta ottelu jäi pelaamatta. Syynä olivat Manchester Unitedin kannattajien protestit Old Trafford -stadionin ympäristössä ja pelaajien hotellin edessä.

Tuhansia Manchester Unitedin kannattajia kokoontui sunnuntaina osoittamaan mieltään manchesteriläisjätin omistavaa Glazerin perhettä vastaan. Noin 200 fania valtasi stadionin kentän.

Valioliigan päätöskierroksille on tullut muitakin aikataulumuutoksia. Britanniassa koronaviruksen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat höltymässä. Valioliiga on pyrkinyt sijoittamaan ottelut siten, että kahdella päätöskierroksella jokainen joukkue voisi pelata ainakin yhden kotipelinsä rajoitetun yleisömäärän edessä. Päätöskierros on 23. toukokuuta.