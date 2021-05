Bottas potkuhuhuista: "Hevonpaskaa"

Formula ykkösten Mercedes-tallin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jyrähtää "hevonpaskaksi" brittimediassa pyörivät huhut, joiden mukaan Mercedes voisi osoittaa hänelle ovea kesken tämän kauden.

Bottas on hävinnyt tallitoveri Lewis Hamiltonille jokaisessa kauden toistaiseksi ajetussa kolmessa kisassa, ja MM-pisteissä hän on jäänyt kärkimies-Hamiltonista 37 pistettä. Bottaksen Mercedes-sopimus kattaa tämän kauden, mutta Daily Mail -lehti julisti, että Mercedes on menettämässä uskonsa Bottakseen ja voisi potkaista tämän pois ennen tämän kauden päättymistä. Juttu tarjoaa Bottaksen paikkaa Williamsia kuskaavalle George Russellille.

– Tiedän, ettei minua korvata kauden keskivaiheilla. Tämä talli ei tee tuollaista. Minulla on sopimus tästä vuodesta, ja luulen, että F1:ssä on vain yksi talli, joka tekee tuollaista. Ja se emme ole me. Joten paineita ei osaltani ole, koska tiedän missä mennään, Bottas totesi muun muassa Autosportin mukaan.

– Hevonpaskaa on aina liikkeellä, mutta se kuuluu tähän lajiin.

Bottaksella on kauden kolmesta kisasta kaksi kolmossijaa sekä keskeytys Imolassa, kun kolari Russellin kanssa taistelussa yhdeksännestä sijasta päätti suomalaisen kisan. Mutta vaikka ero Hamiltoniin on jo venähtänyt, Bottas uskoo, että tallitoverusten välinen vääntö on kaikkea muuta kuin ohi.

– Kautta on vielä jäljellä 20 kilpailua eli pisteitä on jaossa valtavasti, enkä ole luovuttanut tavoitteestani (maailmanmestaruudesta). Kova työ kantaa hedelmää, niin uskon, joten jatkan työntekoa ja uskomista (tulevaan). Tiedän, että tuloksia tulee vielä.