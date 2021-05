Lähes 3 500 kilometrin Giro on pyöräilymaailman maraton – Egan Bernal ja Simon Yates ovat lauantaina alkavan Italian ympäriajon suurimmat voittajasuosikit

Kolumbialainen Egan Bernal ja britti Simon Yates ovat monien papereissa maantiepyöräilyn miesten Italian ympäriajon suurimmat voittajasuosikit, mutta haastajia riittää.

Italian ympäriajo eli Giro alkaa lauantaina Torinossa ajettavalla aika-ajolla ja päättyy 30. toukokuuta Milanoon. Giro on Ranskan ja Espanjan ympäriajojen lisäksi kauden merkittävin etappikilpailu.

Jaakko Hänninen polki viime vuonna Girossa, mutta tällä kertaa mukana ei ole suomalaisajajia. Myös viime vuoden kokonaiskisan voittaja Tao Geoghegan Hart on sivussa.

Bernalin ja Yatesin lisäksi voittotaistossa ovat ennakkoon vahvasti mukana esimerkiksi Remco Evenepoel, Emanuel Buchmann, Aleksandr Vlasov, Hugh John Carthy, Joao Almeida, Mikel Landa ja Jai Hindley.

Daniel Martin on ykkösajaja Israel Start-Up Nation -tallissa, jonka päällikkönä työskentelee suomalainen ex-ammattipyöräilijä Kjell Carlström.

Yates muistuttaa Giron raskaudesta

Ineos-tallin Bernal on vuoden 2019 Ranskan ympäriajon ja BikeExchange-tallin Yates vuoden 2018 Espanjan ympäriajon kokonaisvoittaja. Yates aloittaa Giron vahvalla itseluottamuksella, sillä hän voitti hiljattain Alpeilla ajetun Tour of the Alps -etappikilpailun.

– Tour of the Alps ja Giro ovat keskenään hyvin erilaisia kilpailuita. Alppien kisassa on hyvin lyhyitä etappeja, jotka ajetaan aggressiivisesti. Niissä olen hyvä. Giro on pikemminkin maraton. Tiedän sen olevan klisee, mutta se on totta, Yates sanoi Cyclingnews-sivustolle viitaten Italian ympäriajon vaativuuteen.

Tämän vuoden Girolla on mittaa lähes 3 500 kilometriä. Kilpailu koukkaa Slovenian ja Sveitsin puolella. Henkilökohtaisia aika-ajoja on kaksi ja kovia vuoristoetappeja useita.

Kokonaiskilpailun voittotaistelu saattaa säilyä loppuun asti tiukkana, sillä Giro päättyy aika-ajoon, jota edeltää kaksi tiukkaa vuoristopäivää Alpeilla. Vuosi sitten Geoghegan Hart ja Jai Hindley lähtivät samalla kokonaisajalla päätöspäivän aika-ajoon, jossa ensiksi mainittu oli vahvempi.