Britannia ilmoitti halunsa järjestää Mestarien liigan finaali – Turkki kun on "punaisella listalla"

Britannian hallitus asetti Turkin korona-ajan matkustamista koskevalle "punaiselle listalle", ja vaikutus ulottuu kuun lopulla pelattavaan jalkapallon Mestarien liigan finaaliin englantilaisseurojen Manchester Cityn ja Chelsean välillä. Ottelu on määrä pelata Istanbulissa 29. toukokuuta, mutta Britannia ilmoitti olevansa käytettävissä finaali-isännäksi.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps sanoi, että Cityn ja Chelsean kannattajien ei pitäisi matkustaa Istanbuliin ottelua seuraamaan. Shappsin mukaan Britannia on "hyvin avoin finaalin järjestämiselle" ja Englannin jalkapalloliitto on jo puhunut asiasta Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

– Päätös on Uefan käsissä, mutta koska finaalissa on kaksi englantilaisjoukkuetta, odotamme mielenkiinnolla mitä Uefalla on sanottavanaan asiasta, Shapps muotoili.

– Britannialla on jo hyviä näyttöjä yleisön edessä pelatuista otteluista (korona-aikana), joten olisimme varsin sopivia (järjestämään finaalin).

"Punaisen listan" maat ovat sellaisia, joihin Shappsin mukaan "ei pitäisi matkustaa muissa kuin äärimmäisissä tilanteissa".

Uefa kommentoi uutistoimisto AFP:lle, että se tarvitsee vielä miettimisaikaa asian suhteen.