Hamiltonille historiallinen, uran sadas paalupaikka Barcelonassa – Bottas oli Verstappenin jälkeen kolmas

Britannian Lewis Hamilton teki formula 1:n Espanjan gp:n aika-ajossa lajihistoriaa. Hamilton oli Barcelonassa MM-sarjan neljännen kilpailun aika-ajon nopein ja saavutti uransa sadannen paalupaikan.

Hamilton ajoi historiallisen kierroksen aikaan 1.16,741.

Hollannin Max Verstappen oli Red Bullilla 0,036 sekuntia Hamiltonia hitaampi ja jätti Valtteri Bottaksen kolmanneksi. Monacon Charles Leclerc aloittaa Espanjan gp:n neljännestä lähtöruudusta.

Kimi Räikkönen jäi aika-ajon ensimmäisessä osassa 17:nneksi ja karsiutui jatkosta.

Kärkikolmikko Hamilton, Verstappen ja Bottas erottui selvästi muista.

– Lukemaa sata on vaikea uskoa, Hamilton totesi C More Maxin tv-lähetyksen ratahaastattelussa.

– Vastustajat parantavat koko ajan, ja rimaa nostetaan koko ajan yhä korkeammalle. Otan tämän saavutuksen vastaan nöyränä ja kiitollisena. Tuntuu yhtä hyvältä kuin ensimmäisen paalupaikan jälkeen.

Hamilton kertoi autoon kolmannen harjoitusjakson jälkeen tehtyjen säätöjen hieman epäonnistuneen. Auto aliohjautui, ja Hamilton joutui tekemään aika-ajon aikana pieniä muutoksia.

– Onneksi sain aika-ajon päätösosioon kaikkein puhtaimman kierrokseni, Hamilton iloitsi.

Bottas nautti paalukamppailusta

Verstappen oli aika-ajon toisen osan nopein, muttei aivan yltänyt Hamiltonin vauhtiin ratkaisuvaiheessa.

– Autossa oli hyvä tasapaino toisessa osiossa. Kolmannessa vaiheessa oli hankalampaa, kun tuuli alkoi yltyä, Verstappen kertoi.

– Auto on kuitenkin hyvä. Myös kilpailusta voi tulla mielenkiintoinen, kunhan onnistun lähdössä hyvin.

Bottas nautti tasaisesta paalukamppailusta. Hän oli aika-ajon ensimmäisessä ja toisessa osassa toiseksi nopein, mutta sijoitus heikkeni ratkaisuhetkillä yhden sijan.

– Oli raju taistelu. Ratkaiseva ero kärkeen tuli mutkassa kymmenen, jossa auton perä hieman lipsahti, Bottas arveli.

– Tulee varmasti tasainen kilpailu Red Bullin kanssa. Mielenkiintoista sekin, että jotkut varmasti ajavat kilpailun yhdellä ja osa kahdella pysähdyksellä.

Bottas saattoi vihjata, että myös Mercedeksen kuljettajat ajaisivat toisistaan poikkeavin taktiikoin.

Räikkönen joutui liian lähelle Williamsia

Räikkönen ajoi parhaan aika-ajokierroksensa hankalassa rakosessa.

– Auto oli hyvä, mutta jouduin liian lähelle Williamsia, kun lähdin kierrokselleni. Hukkasin sen takia aikaa radan viimeisissä mutkissa, Räikkönen totesi.

– Teemme kilpailussa parhaamme, mutta tällä radalla on vaikea ohittaa.

Mestaruutta puolustava Hamilton johtaa kolmen kilpailun jälkeen MM-sarjaa 69 pisteellä. Verstappenilla on 61, Britannian Lando Norrisilla 37 ja neljäntenä olevalla Valtteri Bottaksella 32 pistettä.

Alfa Romeolla kilpaileva Räikkönen on vielä vailla MM-pisteitä.