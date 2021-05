Laineelle kaksi syöttöpistettä ja Filppulalle maali kauden viimeisessä pelissä

Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine oli syöttämässä kahta joukkueensa maalia, kun vastassa oli Detroit Red Wingsin. Columbus vei detroitilaisista 5–4-jatkoaikavoiton.

Detroitin Valtteri Filppula teki pelissä joukkueensa viimeisen maalin, joka vei pelin jatkoajalle.

Pelin ratkaisi jatkoajalla Columbuksen Max Domi.

Columbus ja Detroit pitävät perää keskisessä divisioonassa. Ottelu oli kauden viimeinen molemmille joukkueille.

New York Islandersin ja New Jersey Devilsin kohtaamisessa Leo Komarov avitti Islandersin 5–1-voittoon.

Newyorkilaisjoukkueessa pelaava Komarov sai kaksi syöttöpistettä. Hän oli mukana tekemässä joukkueensa ensimmäistä ja viimeistä maalia.

Islanders on itäisen divisioonan neljäntenä ja kiinni jatkopaikassa. New Jersey on sen sijaan jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle.

Haula maalinteossa

Nashville Predators päihitti keskisen divisioonan ykkössijaa pitävän Carolina Hurricanesin 3–1. Predatorsin Erik Haula teki joukkueensa viimeisen, loppulukemat 3–1 sinetöineen maalin. Haulan joukkuetoveri Mikael Granlund nappasi pelistä kaksi syöttöpistettä. Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 21 kertaa.

Voittoisa kierros varmisti Predatorsille neljännen pudotuspelipaikan. Sillä on jäljellä vielä yksi sarjapeli, sekin Carolinaa vastaan.

Keskisestä divisioonasta pelejä ovat lisäksi jatkamassa Florida Panthers ja Tampa Bay Lightning. Joukkueet kohtasivat myös paikallista aikaa lauantaina pelatussa pelissä. Florida päihitti samasta osavaltiossa päämajaansa pitävän Tampa Bayn 5–1.

Panthersin toista maalia oli syöttämässä Aleksander Barkov.