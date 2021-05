Washington Wizards otti tärkeän jatkoaikavoiton koripallon NBA:ssa, kun joukkue kukisti Indiana Pacersin lukemin 133–132. Washington nousi itälohkossa yhdeksänneksi Indianan ohi ja vahvisti otettaan paikasta pudotuspelikarsintaan, minne pääsee sijoilta 7–10. Washington on voittanut 32 ottelua ja ottelun vähemmän pelannut Indiana 31.

Bradley Beal heitti sunnuntain vastaisen yön kierroksella Washingtonille peräti 50 pistettä ja Russell Westbrook 33. Indianan ahnein oli 35 pisteen Caris LeVert.

Suomalaispelaaja Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls jahtaa itälohkon kymmenettä sijaa ja on voittanut kolme ottelua Indianaa ja neljä ottelua Washingtonia vähemmän. Chicagolla sekä Indianalla on jäljellä viisi ja Washingtonilla neljä runkosarjaottelua, joten Markkasen joukkueella on ohut mahdollisuus pudotuspeleihin pääsemiseen.

