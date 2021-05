Alvarez turvotti Saundersin silmäkulman ja saavutti ylemmän keskisarjan WBO-tittelin

WBC- ja WBA-titteleitä hallinnut meksikolaisnyrkkeilijä Saul "Canelo" Alvarez kukisti britti-iskijä Billy Joe Saundersin kahdeksan erää kestäneessä ottelussa ja otti haltuunsa ylemmän keskisarjan WBO-tittelin.

Yhdysvaltojen Arlingtonissa käydyssä ottelussa Alvarez voitti vastustajan teknisellä tyrmäyksellä yli 73 000 katsojan edessä. Yleisömäärä on kaikkien aikojen suurin Yhdysvalloissa sisätiloissa nyrkkeilyottelua seurannut yleisö.

Saundersin taustajoukot heittivät pyyhkeen kehään sen jälkeen, kun nyrkkeilijä ei nähnyt enää kunnolla oikealla silmällään, jonka ympärys oli turvonnut pahasti Alvarezin lyöntien seurauksena.

Alvarez on voittanut ammattilaisurallaan 56 ottelua, joista 38 tyrmäyksellä. Hän on hävinnyt yhden ottelun ja tyytynyt kaksi kertaa ratkaisemattomaan. Saunders on voittanut 30 ottelua ja kärsi sunnuntain vastaisena yönä ensimmäisen tappionsa.