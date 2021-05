KOK-pomo Bachin matka olympia-Japaniin peruuntui – Tokiossa järjestettiin satojen urheilijoiden testikisat

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin toukokuun matka Japaniin on peruuntunut. Tokion on määrä isännöidä kesäolympialaisia heinä–elokuussa, mutta koronavirus tuo pilviä kisojen ylle.

Bachin oli määrä vierailla Japanissa 17.–18. toukokuuta, mutta matka peruuntui muun muassa siksi, että poikkeustilaa on jatkettu.

Japanin hallitus ja kisajärjestäjät ovat vakuuttaneet, että Tokion olympialaiset pystytään järjestämään tulevana kesänä. Tokion kisojen oli alun perin määrä olla viime vuonna, mutta niitä siirrettiin koronapandemian takia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tokion historian toiset kesäolympiakisat on tarkoitus järjestää Japanin pääkaupungissa 23. heinäkuuta–8. elokuuta.

Gatlin hämmentyi

Sunnuntaina Tokion olympiastadionilla järjestettiin yleisurheilun testitapahtuma, jossa oli yli 400 urheilijaa, heistä yhdeksän ulkomailta.

Yleisöä ei 68 000 katsojaa vetävälle stadionille laskettu. Sen sijaan tapahtumassa pidettiin avajais- ja päättäjäisseremoniat.

Miesten 100 metrin juoksun voitti Ateenassa 2004 saman matkan olympiakultaa vienyt Yhdysvaltain Justin Gatlin.

– Tuntuu oudolta kilpailla stadionilla, jossa ei ole katsojia. On kuin tämä olisi ollut pelkkä aikakokeilu ja joukkueen sisäinen tapaaminen, Gatlin kuvaili.

Intensiteetin nostattamiseksi yleisön hurraus tuli Tokion 1964 olympiakisojen näyttämöllä taustanauhoilta, mutta urheilijoiden tunnelmaa latisti se, että stadionin katsomot ammottivat tyhjyyttään.

Järjestäjien rakentama koronakupla sai kehuja.

– Kupla on ollut erittäin onnistunut. Minut on testattu joka päivä joko sylkinäytteestä tai hengitysteistä, Gatlin kertoi.

Kisoja vastassa oppositiohenkeä

Jo kuukausia ennen olympiakisoja on lyöty lukkoon, ettei tapahtumaan päästetä katsojia ulkomailta. Kesäkuussa kisajärjestäjien on määrä päättää koronarajoituksia kunnioittaen, mikä on kotimaisten katsojien yleisökiintiö.

Pr-työtä kisojen toteutumisen eteen tekevien järjestäjien mielestä testitilaisuuden onnistuminen osoittaa, että olympialaiset voidaan järjestää koronasta huolimatta turvallisesti.

Tokiossa, kuten toisessa japanilaisessa suurkaupungissa Osakassa, koronatilanne on vaikea. Tähän vetosi sunnuntaina noin sadan hengen joukko ihmisiä, jotka olympiastadionin ulkopuolella osoittivat mieltään kisoja vastaan.

Yomiuri Shimbun -lehden kyselyyn vastanneista 59 prosenttia oli olympiakisojen perumisen kannalla.