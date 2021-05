Koko Rauma elää nyt samaa tarinaa – yhteisöllisyys on mestaruuden myötä huipussaan

Rauman kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen on innoissaan puhuessaan jääkiekon SM-liigan mestaruuden merkityksestä Raumalle ja raumalaisille. Saarinen vertaa sitä suoraan vuoden 1995 MM-kultaan.

– Mestaruus on täynnä tarinoita, uskoa ja yhteisöllisyyttä. Sillä on iso merkitys raumalaiselle identiteetille. Siinä on paljon samaa kuin oli ensimmäisessä maailmanmestaruudessa, Saarinen tiivistää.

– Raumaa kaupunkina mestaruus hyödyttää tietysti myös kansallisena näkyvyytenä. Ihan äkkiä ei tule mieleen mitään muuta, mikä olisi voinut tuoda kaupungin näin hyvin esille, hän näkee.

Satu Saarinen sanoo varsinkin yhteisöllisyyden tehneen häneen ison vaikutuksen.

– On ollut uskomatonta nähdä, miten koko kaupunki elää ja hengittää samaa tarinaa. Puhutaan mitä puhutaan, mutta raumalaisille mestarit ovat kaikki meidän omia poikiamme. Raumalle ja myös Rauman Lukkoon on matala kynnys nuorten tulla, ja nyt saamme nauttia näitä hedelmiä, miettii Saarinen.

Toiseksi tärkein päivä Raumalle

Legendaarisen RMJ-juhannusfestivaalin isänä tunnettu Riku Räsänen nimeää Lukon mestaruuspäivän Rauman historian toiseksi tärkeimmäksi päiväksi. Siitä menee ohi ainoastaan vuoden 1442 huhtikuun 17., jolloin Kaarle Knuutinpoika Bonde antoi Raumalle kaupunkioikeudet.

– Mestaruus teki Rauman kaupungista Rauma-yhteisön. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee vain korostumaan. RMJ:ssa oli parhaimmillaan paljon samaa, Räsänen selvittää.

Riku Räsänen tunnustaa, ettei ole mikään Lukon aktiivifani, mutta silti hän eli kultakeväässä koko ajan täysillä joukkueen mukana.

– Olen koko sydämestäni onnellinen, ja se onni on vain korostunut, kun olen nähnyt Rauman kaupungin panostuksen tähän tarinaan. Liputus sinikeltaiseksi valaistun kaupungintalon edustalla ja patsaiden pukeminen Lukon väreihin viestittävät, että kysymyksessä on koko kaupungin juttu. Raumalainen me-henki on nyt huipussaan.

Palkka ja kiitos tehdystä työstä

Rauman Lukon toiminnassa lähes kaikessa mukana ollut Jari Laiho näkee mestaruuden palkkana ja kiitoksena siitä määrätietoisesta työstä, mitä Raumalla on tehty.

– Voin ylpeänä sanoa, että Lukko edustaa Suomen ehdotonta huippua niin organisaationsa, juniorityönsä, olosuhteidensa kuin tietysti myös liigajoukkueensa puolesta. Viimeistään tämän kevään tuplamestaruudet osoittivat, että tiemme on ollut oikea, Laiho sanoo.

Laiho kertoo tunteneensa syvää liikutusta nähdessään, miten sinikeltaiset värit levisivät kevään aikana Rauman katukuvaan.

– Lukko merkitsee meille kaikille jotain, sillä on iso merkitys kaupungille, mutta ihan yhtäläisesti myös tavallisille kaupunkilaisille. Mestaruus teki hyvää raumalaiselle identiteetille, se vahvisti raumalaista yhteisöllisyyttä entisestään, tietää Laiho.