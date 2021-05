"Suurenmoinen häviäjä" Juha Mieto saa suitsutusta Der Spiegelin politiikan sivuilla

Juha Miedon suuruus häviäjänä kerää edelleen ylistystä. Euroopan arvostetuimpiin aikakauslehtiin kuuluva saksalainen Der Spiegel vertaa Miedon tyyneyttä nykypolitiikan katkeriin häviäjiin toimittaja Dirk Kurbjuweitin esseessä 30. huhtikuuta julkaistussa printtilehdessään.

Mieto hävisi vuonna 1980 Lake Placidin talviolympialaisten 15 kilometrin hiihdon kultamitalin yhden sadasosasekunnin erolla Ruotsin Thomas Wassbergille. Kurbjuweit kuvaa tulosta yhdeksi urheiluhistorian katkerimmasta tappioista.

– Loputtomien ladulla koettujen kärsimysten jälkeen hän hävisi yhdellä sadasosasekunnilla, ei edes silmänräpäyksellä. Myytin mukaan hän meni metsään itkemään. Hän ei valittanut. Mieto on suurenmoisen häviäjän maineessa, Kurbjuweit kirjoittaa.

Kurbjuweit vertaa Miedon tyyneyttä Saksan vihreiden ja konservatiivipuolue CDU/CSU:n liittokansleriehdokkuuden hävinneiden saksalaispoliitikkojen Robert Habeckin ja Markus Söderin vaikeuksiin hyväksyä tappioitaan.

– Habeckista ei taida tulla saksalaisen politiikan Juha Mietoa, Kurbjuweit kirjoittaa ja luonnehtii Habeckin puheita tappion jälkeen "säälittäväksi valituslauluksi".

Söderiä kirjoittaja ruoskii vielä tiukemmin. Tappiot ovat luonnekokeita ja Söderin puheet tappion jälkeen osoittavat, ettei hänellä ole liiittokanslerilta vaadittavia ominaisuuksia, Kurbjuweit kirjoittaa.

"Mietaa" lähes sanaton

STT tavoitti Juha Miedon, joka Der Spiegelin kirjoituksesta kuultuaan sanoi jäävänsä melkein sanattomaksi.

– Mahtavaa kuulla. Juuri näinhän siinä kävi, että Wassberg oli sinä päivänä parempi, jotta turha siinä oli selitellä. Kyllä mä olisin katkeran urheilijan maineessa, jos olisin ruvennut keksimään selityksiä, Mieto sanoo.

Mieto kertoo saaneensa heti Lake Placidin kisojen jälkeen sähkeen ensimmäiseltä kuussa kävelleeltä ihmiseltä.

– Silloin lähetettiin sähkeitä ja Neil Armstrongilta tuli sähke. Hän kirjoitti, ettei voi käsittää sellaista tappiota. Ameriikassa ramatiikka on hohrokasta, "Mietaa" kertaa.

Elämä on tarjoillut Miedolle monet kärmeskeitot niin laduilla kuin niiden ulkopuolella. Hän jäi yksinhuoltajaksi, kun hänen poikansa oli 8-vuotias.

– Olen joskus sanonut, että meitä on kaksi kovaa vastakkain, minä ja jumala, mutta jumala on pikkuisen kovempi. Vaikeuksia annetaan vähän enemmän niille jotka ne jaksavat kantaa. Kyllä kitkeriä tappioita on tullut liukuhihnalta, mutta silti elämä on hymyillyt.

Miedon mukaan Lake Placidin tappio nousee edelleen ajoittain esiin.

– Eilen olin syömässä ravintolassa ja siellä tuli vastaan Australiasta palannut suomalainen. Herran tähren miten se ylisti, että niin hienosti tuli silloin toimittua. Voidaan sanoa, että olen jopa kiitollinen ittelleni, että tuli näin toimittua.