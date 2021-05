Lauri Markkasen Bulls jäi pudotuspelikarsinnan ulkopuolelle

Chicago Bulls jää neljäntenä peräkkäisenä kautena NBA-koripalloliigan pudotuspelien ulkopuolelle. Se varmistui, kun Washington Wizards kukisti Cleveland Caveliersin 120–105 ja varmisti oman paikkansa pudotuspelikarsintaan.

Bulls oli edellisen kerran pudotuspeleissä keväällä 2017. Sen jälkeen seura räjäytti kokoonpanonsa ja aloitti uuden rungon rakentamisen pelaajakaupalla, joka toi Lauri Markkasen kesällä 2017 Chicagoon.

Markkasen tulokassopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen ja hänen tulevaisuutensa on hämärän peitossa. Maaliskuussa Bulls osti Orlandosta keskushyökkääjä Nicola Vucevicin, mikä pudotti Markkasen ensimmäistä kertaa ammattilaisurallaan vaihtopelaajaksi. Pelaajakaupan jälkeen Bulls on voittanut 11 ottelua ja hävinnyt 16.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Bulls pelaa vielä kaksi ottelua runkosarjaa. Tänä iltana vastaan asettuu Brooklyn Nets ja runkosarjan päättää ottelu Milwaukee Bucksia vastaan.

Näiden pelien voittaminen ei parantaisi Bullsin tulevaisuuden mahdollisuuksia. Bulls pitää tulevan kesän varaustilaisuuden ensimmäisen kierroksen valintaoikeutensa vain siinä tapauksessa, että se sijoittuu neljän ensimmäisen joukkoon. Muussa tapauksessa valintaoikeus menee Orlandolle. Mitä huonompi Bulls voittosuhde on, sitä paremmat mahdollisuudet joukkueella on päästä neljän ensimmäisen varaajan joukkoon, kun valintajärjestys arvotaan.

"Rakastan häntä"

Bullsin edellisessä pelissä Torontoa vastaan Markkanen pelasi parhaan ottelunsa pitkään aikaan. Vaihdosta kentälle tullut Markkanen keräsi 20 pistettä, seitsemän levypalloa ja yhden torjunnan.

Suomalaisen yhdeksästä kolmosyrityksestä upposi kuusi ja hän nosti koko kauden kolmosten osumatarkkuutensa 39,6 prosenttiin, mikä on Markkasen NBA-uran paras kausilukema.

Bullsin päävalmentaja Billy Donovan kiitteli Markkasta Toronto-pelin jälkeen pidetyssä etämediatilaisuudessa.

– Lauri pelasi erittäin hyvin ennen kuin hän loukkasi olkapäänsä ja sen jälkeen pelaajakaupan myötä joukkueemme muuttui. Hän on ollut läpeensä joukkuepelaaja, Donovan sanoi.

Donovan sanoi, ettei ole keskustellut Markkasen tulevaisuudesta Bullsin koripallojohtajan Arturas Karnisovasin kanssa.

– Rakastan häntä pelaajana. Hän on mahtava kaveri ja joukkuepelaaja. Hän on uhrannut paljon. Ennen pelaajakauppaa hän pelasi nelos- ja vitospaikoilla, nyt hän on pelannut kolmos- ja nelospaikoilla. Hän ei ollut ikinä pelannut kolmosta ja se on vaikuttanut häneen. Arvostan sitä miten hän joka päivä tulee hommiin ja yrittää käyttää ne minuutit jotka hän saa, Donovan sanoi.