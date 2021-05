MM-hiihdot pysyvät Ylen kanavilla – tuore talviurheilusopimus ulottuu vuoteen 2026

Sopimus kattaa myös oikeudet alppihiihdon, freestylen ja lumilautailun MM-kisoihin. Taitoluistelu palaa Ylen kanaville vuoteen 2023 asti, ja mukana ovat taitoluistelun MM- ja EM- sekä muodostelmaluistelun MM-kisat.

Maailmancupeista Yle näyttää kaikki Suomessa kisattavat kisat ja pakettiin "kuuluu myös merkittävä osuus ulkomailla kisattavista maailmancupin kilpailuista kaikissa hiihtolajeissa kevääseen 2026 saakka". Ampumahiihdon maailmancup jatkaa Ylellä tulevalla kaudella.

– Yle haluaa tarjota suomalaisille suuria, kansaa yhdistäviä elämyksiä. Siksi tämä on meille erittäin merkittävä sopimus. Ylellä on myös tahtoa tehdä yhteistyötä kaupallisen median kanssa, mistä tämä on yksi osoitus, Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma toteaa.