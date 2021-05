Maastohiihdon A-maajoukkueisiin valittiin odotetut urheilijat

Suomen maastohiihtomaajoukkue lähtee supistetuin mutta odotetuin maajoukkueryhmin Pekingin talviolympialaisten kilpailukauteen. Hiihtoliitto julkisti keskiviikkona miesten ja naisten A-maajoukkueet, joissa molemmissa on seitsemän urheilijaa.

B-maajoukkueet eli haastajaryhmät julkistetaan myöhemmin.

Naisten A-ryhmässä olympiakauteen valmistautuvat Jasmi Joensuu, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski ja Riitta-Liisa Roponen.

Miesten A-maajoukkueeseen valittiin Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Verneri Suhonen, Markus Vuorela ja Lauri Vuorinen.

Maajoukkue on loppuviikosta monipuolisissa testeissä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä. Korkean paikan harjoitteluun painottuva leiritys alkaa kesäkuussa Livignossa.

– Valinnat oli aika helppo tehdä, vaikka A-maajoukkuetta supistettiin pienempään kokoon Pekingin valmistautumista varten, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi Hiihtoliiton etätilaisuudessa keskiviikkona.

Harjoituskauden ohjelmassa on kolme korkeanpaikanleiriä. Korkealla harjoittelua jatketaan 2–3 leirillä myös kilpailukauden aikana.

Painotus siirtyy tehollisista teemoista aerobista kapasiteettia kasvattavaan harjoitteluun, koska Pekingin olympialaisissa hiihtomitalit ratkotaan yli 1 700 metrissä.

Satsaus nuorten haastajaryhmään

A-maajoukkuetta oli myös syytä rajata leiritysten takia, koska nuorilla ei ole vielä yhtä hyviä valmiuksia korkealla harjoitteluun kuin kokeneemmilla urheilijoilla.

B-maajoukkueet nimetään myöhemmin.

– Nuorten MM-kisoissa Vuokatissa tuli hyviä tuloksia, mutta meillä on suuri huoli nuorten saattamisesta aikuisten huipputasolle, Pasanen totesi.

– Meidän on satsattava haastajaryhmään ja tehtävä selkeä B-maajoukkue urheilijoille, jotka ovat nousemassa A-maajoukkueeseen.

Pasasen mukaan "hallittu" sukupolvenvaihdos on prosessi, jota edistetään jatkuvasti.

– Meillä on hyviä potentiaalisia nuoria, mutta edessä on vielä paljon töitä ennen kuin he nousevat aikuisten kärkeen, Pasanen totesi.