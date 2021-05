Saksan keihäshirmu hurjana Ostravassa: 94,20

Saksalainen keihäänheittäjä Johannes Vetter loisti Tshekin Ostravassa 60. kerran kilpaillussa "Kultainen Piikkari" -kilpailussa. Vetter täräytti heti ensimmäisellään huiman kaaren, joka kantoi tulokseen 94,20. Vetter kohensi nimissään ollutta kauden kärkitulosta 2,7 metrillä.

Vetterin Ostravan tulos on nykymallisella keihäällä kautta aikain seitsemänneksi pisin noteeraus, ja se pudotti samalla suomalaisheittäjät listan top-kympistä. Tshekkilegenda Jan Zelezny on listakärjessä ME-lukemallaan 98,48, Vetter heitti viime syksynä 97,76 ja kaksikko miehittää myös sijat 3–8. Yhdeksäntenä on Saksan Thomas Röhler (93,90), kymmenentenä Vetter (93,88) ja nyt sijalla 11 on Aki Parviainen SE:llään 93,09.

Ostravan miesten seiväskisassa odoteltiin Ruotsin tähdeltä Armand Duplantisilta korkealle pääsyä, mutta voittotulos jäi "vain" 590:een. Yhdysvaltain Sam Kendricks jäi viiden sentin päähän. Miesten satasella USA:n Fred Kerley pinkoi 9,96, Justin Gatlin taipui 0,12 sekunnilla.

