Kalle Rovanperä voitto mielessä Portugalin MM-ralliin – "Alusta saakka on annettava hanaa"

Toyotan Kalle Rovanperä hakee perjantaina käynnistyvästä Portugalin MM-rallista kovaa tulosta. Edellisessä kilpailussa Kroatiassa epäonnistunut suomalaisnuorukainen on ajanut Portugalissa myös aiemmin, joten MM-sarjan konkareilla ei ole niin valtava etua kokemuksessa häneen verrattuna.

– Vähintään palkintosijoille pitäisi päästä. Ei sitä oikein vähempää osaa enää tavoitella. Toki pitäisi ymmärtää ajatella myös pitkäjänteisesti sarjapisteitä, jos siltä näyttää, että kyyti ei ihan riitä, Rovanperä summaa.

– Kroatian rallin ulosajo ei ole enää mielessä. Totta kai pitää nyt päästä vähän pidemmälle kisassa eteenpäin. Järkevästi mutta vauhdikkaasti on aloitettava. Yhtään sekuntia ei voi antaa periksi, vaan alusta saakka on annettava hanaa.

Rovanperän puolesta puhuu myös mainio lähtöpaikka, sillä jyväskyläläinen starttaa reitille MM-sijoituksensa perusteella viidentenä autona.

– Yleensä se on aina parempi, mitä taaempaa pääsee sorakisoissa lähtemään. Tämän pitäisi toki myös kokemuksen puolesta olla minulle hyvä ralli. Uskon, että jos ajan ehjän kisan hyvällä fiiliksellä, se riittää aika pitkälle.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala nostaa nuoren Rovanperän tiiminsä ykkössuosikiksi Portugalissa, vaikka samassa tallissa ajaa myös seitsenkertainen mestari Sebastien Ogier.

– Tiedämme, että Sebastienin ja Elfynin (Evans) asetelmat eivät ole helpot taistella voitosta lähtöpaikan vuoksi, mutta Kallen asetelmat ovat meidän tiimistämme parhaat. Tämä on Kallelle tutumpi kilpailu, ja hänellä on varmasti paljon nälkää Kroatian ulosajon jälkeen, Latvala povaa.

– Niin kuin on jo nähty aiemmin, Kalle kestää kyllä painetta. En ole huolissani. Vaikka ennakko-odotuksia on enemmän, hän pystyy tilanteen varmasti käsittelemään.

Sateista apua Latvalan tiimille?

Portugalissa satoi alkuviikosta paljon vettä. Vaikka keli kilpailun aikana olisi kuiva, saattaa aiemmista sateista olla hieman apua tienauraajan roolista kärsivälle Ogierille.

– Meidän kannaltamme vesisade on ollut positiivinen asia, sillä se on kiinteyttänyt tienpintaa. Aiemmin irtosoraa on ollut paljon enemmän, mutta nyt se on tavallaan tallautunut. Siitä voi olla pientä apua meille, Latvala sanoo.

MM-sarjassa on luvassa kiireinen alkukesä, sillä Portugalin jälkeen parin viikon välein ajetaan myös rajut Sardinian ja Kenian MM-rallit.

Heinäkuussa on ohjelmassa Viron ralli, joten onnistuminen heti kauden ensimmäisessä sorarallissa olisi tärkeää.

– Nyt ollaan ensimmäistä kertaa uuden valmistajan renkailla soralla. Se on aika merkittävässä roolissa, miten eri tiimit ovat pystyneet asiaan valmistautumaan ja mitkä ovat kuljettajien fiilikset. Täällä jos saisi peliä avattua, se helpottaisi kesän muita ralleja varmasti, Latvala miettii.