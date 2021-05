Samooja ja Välimäki avauskierroksen jälkeen kaukana kärjestä golfin arvoturnauksessa

Kalle Samooja pelasi avauskierroksensa tulokseen +2 golfin PGA-mestaruusturnauksessa. Sami Välimäki päätyi golfkauden toisen arvoturnauksen avauskierroksella tulokseen +6.

Kiawahin saarella Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa pelattavan PGA:n par on 72, joten Samooja käytti avauspäivänä 74 ja Välimäki 78 lyöntiä.

Kilpailun kärjessä on Kanadan Corey Conners, joka on tuloksessa –5. Conners on kaksi lyöntiä karussa kuuden pelaajan ryhmää, johon kuuluvat Yhdysvaltain Keegan Bradley, Brooks Koepka sekä Aaron Wise, Norjan Viktor Hovland, Englannin Sam Horsfield ja Australian Cameron Davis.

Samooja on jaetulla 62. ja Välimäki jaetulla 127. sijalla. Samooja pelaa uransa ensimmäistä major-turnausta.