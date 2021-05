Espanjan Hyundai-kuljettaja Dani Sordo johtaa Portugalin MM-rallia kolmen erikoiskokeen jälkeen. Hän on ollut 6,7 sekuntia nopeampi kuin virolaistallitoverinsa Ott Tänak ja kymmenen sekuntia nopeampi kuin belgialaistallitoverinsa Thierry Neuville.

Toyotan Kalle Rovanperä on parhaana suomalaisena seitsemäntenä. Hän on jäänyt kärjestä 26,1 sekuntia. WRC2-luokassa Volkswagenilla ajava Esapekka Lappi on yleiskilpailun kymmenentenä ja Fordin Teemu Suninen 12:ntena. WRC3-luokassa Skodaa kuljettava Emil Lindholm etenee yleiskilpailun 15. sijalla.

Perjantaina ajetaan kaikkiaan kahdeksan erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

