Argentiinalaistähti Lionel Messi ei pelaa Barcelonan kauden päätösottelua Espanjan jalkapalloliigassa. Mestaruusmahdollisuutensa menettänyt Barcelona ilmoitti antavansa Messin levätä ennen kesäkuussa alkavaa Etelä-Amerikan mestaruusturnausta Copa Americaa.

Barcelona pelaa kauden päätöskamppailunsa Espanjan liigassa lauantaina vieraissa Eibaria vastaan. Barcelona on sarjataulukossa kolmantena kaksi pistettä Sevillaa edellä.

Messi, 33, on pelannut tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien 47 ottelussa, joissa hän on tehnyt 38 maalia. Argentiinalaisen jatkon yllä on kysymysmerkkejä, sillä hän ei ole tehnyt jatkosopimusta Barcelonan kanssa. Messiä on huhupuheissa viety Englannin Valioliigan Manchester Cityyn.

