MM-kisojen aattona Leijonat ovat jo ehtineet puhua kaikesta maan ja taivaan välillä

Jääkiekon MM-kisojen B-alkulohkon pelihallin Riga Arenan alakatsomot oli jo perjantaina peitetty lakanoilla ja pahviyleisöllä, vuorokausi ennen kuin Suomi avaa turnauksensa Yhdysvaltoja vastaan. Perjantai-iltapäivää edeltäneiden 24 tunnin aikana vajaan kahden miljoonan asukkaan Latviassa oli todettu 497 uutta koronavirustartuntaa, ja Suomen joukkue pysytteli jäällä käyntejä lukuun ottamatta hotellissaan.

Pakko voi tuottaa hyvääkin.

Molemmat Suomen jääkiekon MM-kultaan valmentaneet herrat – Curt Lindström ja Jukka Jalonen – ovat koulutukseltaan opettajia, mutta Jalosen ei ole tarvinnut turvautua Poppamies-Curren 1990-luvulla keksimiin yhteishenkeä nostattaviin ohjelmanumeroihin kuten avomeripurjehduksiin räntäsateessa tai raviajeluihin. Korona-aika on pakottanut Suomen joukkueen pysyttelemään yhdessä, ja etämediatilaisuudessaan perjantaina pelaajat kertoivat poikkeusaikojen tiivistäneen ryhmää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Me ollaan koko ajan kimpassa, ei päästä pakoon toisia. Suomella on ollut aina se, että kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään. Porukkaan on helppo tulla. Ensin käydään peliasiat läpi, ja sitten puhutaan muita juttuja, keskushyökkääjä Petri Kontiola kertoi.

Maalivahti Harri Säteri kehui joukkueen meiningin olleen hyvä jo leirityksestä lähtien.

– Kaikkien kanssa on tullut keskusteltua. Kaikesta on puhuttu maan ja taivaan väliltä. Ei nyt ihan hengellisyyksiin asti ole menty, Säteri kertoi.

Kontiola kertoi turnauksen aloittamisen polttelevan jo mielessä.

– Kupla tekee sen, että olisi jo hinku päästää pelaamaan ja starttaamaan turnaus.

Kontiola, 36, kuului vuosikymmen sitten jääkiekkomaajoukkueen vakiokalustoon, mutta edellisen kerran hän pelasi MM-kisoissa kuusi vuotta sitten. 2018 talviolympialaisissa Pyeongchangissa Kontiola pelasi edellisessä arvoturnauksessaan, mutta hän itse puhui Pyeonghangista "olympialaisten kopioversiona jääkiekossa", koska NHL-pelaajat eivät olleet mukana.

Viime kaudella Kontiola takoi kotimaisessa Liigassa HPK:ssa 55 pistettä 55 ottelussa. Kontiola kertoi päävalmentaja Jalosen yhteydenoton olleen silti "kiva positiivinen yllätys".

– Jukka oli vähän sillai, että hyvä kausi, että onko nämä jo mun osalta ohitse kiinnostuksen puolesta, Kontiola kertoi.

Kontiola kertoi muistavansa yhä MM-kisadebyyttinsä keväällä 2007.

– Muistan 2007 ensimmäinen pelin Kazakstania vastaan. Jännitti, enkä ollut varma, olenko kokoonpanossa. Pelipäivän aamutreeneissä tajusin että olen kokoonpanossa, että nyt mennään.

Kontiolan tärkein valtti on edelleen sama kuin neljätoista vuotta sitten.

– Aika kyllä juoksee nopeasti. En tiedä, onko minussa sen suurempaa muutosta, aika lailla samoja hommia tehdään. Ylivoimapelaaminen oli silloinkin erikoisosaaminen, se on sama homma.

Kontiola kertoi Suomen hioneen ylivoimakuvioita sekä jäällä että videopalavereissa paljon.

– Nykyään tulee aika vähän viidellä viittä vastaan maalipaikkoja. Erikoistilanteet ovat isossa roolissa. Olisi tärkeää, että saamme ne alusta lähtien rullaamaan.

Kontiolan mielessä leijonapaidan kiskaiseminen hartiasuojien päälle tuo aina pienen lisälatauksen kokeneimmankin pelaajan mieleen.

– Tulin tänne pitämään hauskaa ja nauttimaan lätkästä.