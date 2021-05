MM-jääkiekossa todettu yksi positiivinen koronatesti – pelaaja on Suomen sunnuntaisen vastustajan Kazakstanin riveistä

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoo , että miesten MM-kisoissa Latvian Riiassa on tehty joukkueille yli 2 750 koronavirustestiä ja niistä on todettu yksi positiivinen testi. Kyseessä on Kazakstanin pelaaja. Suomi kohtaa Kazakstanin kisojen toisessa ottelussaan sunnuntaina.