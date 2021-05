Tänak karkaamassa muilta Portugalissa, Rovanperä kuudentena

Portugalin MM-ralli kulkee Hyundain virolaiskuskin Ott Tänakin vahvassa komennossa.

Tänak aloitti lauantain vakuuttavasti, sillä hän oli aamupäivän ensimmäisen erikoiskokeen nopein. Tänak ajoi Vieira do Minhoon päättyneen noin 20 kilometrin erikoiskokeen ykköseksi 7,5 sekunnin erolla toiseksi tulleeseen Elfyn Evansiin. Dani Sordo oli erikoiskokeen kolmas.

Sama meno jatkui lauantain toisella ek:lla, jolla virolaisässä kasvatti etumatkaansa. Tänak kukisti Evansin 4,8 sekunnilla ja oli erikoiskokeen nopein. Sordo oli jälleen kolmas.

Sama kolmikko on myös kokonaiskisan kärjessä. Tänak johtaa Toyotan Evansia 18,3:lla ja Hyundain Sordoa 22,9 sekunnilla, kun takana on kymmenen erikoiskoetta.

Toyotan Kalle Rovanperä on kokonaistilanteessa kuudentena. Hän on jäänyt kärjestä 1.09,6 minuuttia. Rovanperä on ollut lauantain molemmilla erikoiskokeilla kuudes.

WRC2-luokassa Esapekka Lappi on kärjessä ja Teemu Suninen toisena.

Portugalin MM-rallissa ajetaan lauantaina vielä viisi erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.