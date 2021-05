Golfkonkari Phil Mickelson kiinni historiallisessa voitossa

Yhdysvaltain Phil Mickelson johtaa golfin kauden toista arvoturnausta eli PGA-mestaruuskilpailua, kun takana on kolme kierrosta. Mickelsonin ero toisena olevaan Brooks Koepkaan on lyönti ja kolmantena olevaan Louis Oosthuizeniin kaksi lyöntiä, joten kärkitaistelu on tiukka.

Mickelson pelasi kolmannen kierroksensa Kiawah Islandilla Yhdysvalloissa tulokseen –2. Hän on yhteistuloksessa –7. Jos Mickelson, 50, pitää ykkössijansa loppuun, hänestä tulee kaikkien aikojen vanhin golfin major-turnauksen voittanut pelaaja. Mickelson kuuluu golfhistorian suuriin nimiin, sillä hän on voittanut urallaan viisi major-turnausta. PGA-mestaruusturnauksen hän on vienyt nimiinsä vuonna 2005. Mainos alkaa Mainos päättyy Hänen tuoreimmasta major-turnauksen ykkössijastaan on kuitenkin pitkä aika, sillä vuoden 2013 Britannian avointen jälkeen ei major-voittoja ole tullut.