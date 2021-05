Elfyn Evans ajamassa Portugalin MM-rallin voittoon

Toyotan Elfyn Evans johtaa Portugalin MM-rallia, kun jäljellä on enää kolme erikoiskoetta. Evans on ajanut nopeimman ajan sunnuntain molemmilla erikoiskokeilla.

Brittikuski Evans johtaa kilpailua 21,7 sekunnin erolla Hyundain Dani Sordoon. Toyotan Sebastien Ogier on kolmantena, mutta hän on jäänyt Evansista jo 1.22,1 minuuttia.

Suomalaisista parhaissa asemissa on Volkswagenilla ajava Esapekka Lappi, joka on seitsemäntenä. Fordin Teemu Suninen on jäänyt Lapista 1.18,0 minuuttia ja on kahdeksantena. Lappi ja Suninen ajavat samalla WRC2-luokan kärjessä.

Lauantaina teknisen vian takia keskeyttänyt Kalle Rovanperä on jatkanut kilpailua tänään, mutta ajaa kaukana kärkitaistelusta. Hän oli sunnuntain avauserikoiskokeella kahdeksas.

Portugalin MM-ralli päättyy myöhemmin tänään.