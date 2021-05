Österbottens Tidning: Roman Eremenko ei haikaile kesän EM-turnaukseen – "Ei ole minun juttuni"

Suomen jalkapallomaajoukkueen avainpelaajiin vuosia kuulunut Roman Eremenko, 34, ei haikaile kesäkuussa alkavaan EM-lopputurnaukseen, jonne Huuhkajat on historiallisesti selvittänyt tiensä.

– En lainkaan. Olen ollut maajoukkueesta poissa viisi vuotta. Sen takia EM-turnaus ei ole minun juttuni. En ole ollut viemässä joukkuetta kisoihin, Eremenko kertoi Österbottens Tidning -lehden haastattelussa.

Pitkään hiljaiseloa tiedotusvälineiden suuntaan pitänyt Eremenko on ollut Huuhkajista sivussa syksystä 2016. Hän sai loppuvuodesta 2016 kahden vuoden kilpailukiellon kokaiinista.

Eremenko ei ole lopullisesti haudannut ajatusta maajoukkueessa pelaamisesta.

– Tällä hetkellä se on ohi, muttei välttämättä lopullisesti. En tiedä, mitä syksyllä tapahtuu, mutten halua mennä maajoukkueeseen puolikuntoisena, hän sanoo.

Lonkkavaivat ovat merkittävänä syynä sille, ettei Eremenko ole ainakaan toistaiseksi palannut Huuhkajiin.

– Kun meillä on ollut taukoja seurajoukkueessa, minun on ollut pakko lepuuttaa lonkkaani. Toinen puoli on toista korkeammalla, ja tilanne on mennyt vuosien myötä huonommaksi.

Eremenkon mukaan lonkkaleikkaus olisi mahdollinen, mutta toipuminen veisi aikaa.

Pelaajaura ei ole päättymässä

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva on kertonut haasteistaan saada Eremenkoa kiinni.

– Kanerva soitti, mutta sanoin kiitos ei. Muutaman kerran en ole vastannut. En kuullut, kun hän soitti. Sitten ajattelin, että hänellä on muuta ajateltavaa.

Eremenko kehuu vuolaasti Kanervan työtä Huuhkajissa ja sanoo, ettei oma pelaajaura ole lähelläkään päätöstään. Arabimaita hän väläyttää yhtenä mahdollisuutena, jossa seurajoukkueura voisi jatkua.

Eremenkon pelit venäläisessä Rostovissa päättyivät sopimuksen purkuun helmikuussa. Hän sanoo purun johtuneen perhesyistä. Eremenkon vaimo Marika sai viisumin aina vain kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja matkustaminen Helsingin ja Rostovin väliä kävi raskaaksi kolmen lapsen kanssa.

Kahden vuoden kilpailukieltoaan Eremenko ei halua tarkemmin muistella.

– Se on ollut vaikeaa aikaa, mutta olen kulkenut sen läpi, ja elämä jatkuu. Enempää sanottavaa minulla ei siitä ole, Eremenko sanoi ÖT:lle.