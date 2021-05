Kanada ja Ruotsi upposivat yhä syvemmälle

Ruotsi hävisi Valko-Venäjälle maalein 0–1 jääkiekon miesten MM-kilpailujen toisessa ottelussaan sunnuntai-iltana ja jatkaa nollakerhossa. German Nesterov vei Valko-Venäjän johtoon päätöserän ensimmäisellä minuutilla, eikä Ruotsi keksinyt keinoja Valko-Venäjän maalivahti Danny Taylorin (32 torjuntaa) yllättämiseen.

Tre Kronorin MM-urakan alku on ollut synkkä. Lauantaina Ruotsi hävisi Tanskalle 3–4, vaikka johti kahteen otteeseen.

– Juuri nyt tuntuu turhauttavalta. Nostimme tasoamme eilisen pelin jälkeen, mutta kaikki näkivät, ettemme vain saaneet kiekkoja maaliin, Ruotsin kapteeni Henrik Tömmernes kertoi uutistoimisto TT:n mukaan yleisradioyhtiö SVT:lle.

Kaksi tappiota alkusarjan alkajaisiksi heittää jo varjon pudotuspeliaikeiden ylle. Ruotsi jatkaa avausvoiton metsästämistä tiistaina, jolloin vastassa on Sveitsi. Käkikellomaa nollasi sunnuntaina Tanskan 1–0 ja kukisti jo aiemmin Tshekin 5–2.

– Se (pudotuspeleihin pääseminen) on valtava haaste. Meidän pitää ottaa tästä pelistä hyvät asiat mukaan ja mennä eteenpäin. On selvää, että tämä on turhauttavaa, Tömmernes tuumi.

Myös Kanada kompuroi sunnuntaina toistamiseen, mutta tappiota nälkäiselle Yhdysvalloille ei voi pitää suuryllätyksenä. Silti lukemat 1–5 olivat karut. Painolastia lisää se, että Kanada hävisi perjantaina avausottelussaan kisaisäntä Latvialle maalein 0–2. Yhdysvaltojen pelaajista Trevor Moore kuritti Kanadaa kahdella maalilla. Suomeakin vastaan osunut Jason Robertson summasi pisteet 1+1.