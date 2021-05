Pukki tähtää EM-nurmelle: "Olen luottavainen"

Turvonnut nilkka toi pelästystä, mutta lopun pitäisi kaiken järjen mukaan olla hyvin. Jalkapallomaajoukkueen ykköstähti Teemu Pukki luottaa siihen, että ikuisesta todeksi tuleva unelma arvokisoissa pelaamisesta täyttyy kesäkuun 12. päivän iltana Kööpenhaminan Parken-stadionilla Huuhkajien avatessa EM-lopputurnauksensa Tanskaa vastaan.

– Olen luottavainen sen suhteen, että Tanskaa vastaan olen pelikunnossa. Loukkaantumisesta on nyt reilu kolme viikkoa, ja olen nyt ollut pari viikkoa Suomessa ja tehnyt Genen (Huuhkajien fysioterapeutin Jari-Pekka Keurulaisen) kanssa paljon duunia, Pukki kertoi maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

– (Tulevan lauantain) Ruotsi-peli jää väliin, (ensi viikon) Viro-pelistä ei vielä ole tehty päätöstä. Katsotaan miten nilkka kehittyy ja mitkä on fiilikset. Nilkassa nivelside on vähän revennyt ja sen on annettu parantua itsestään, nyt aletaan sitten tekemään enemmän, Pukki pohjusti vielä.

Loukkaantuminen (1. toukokuuta Norwichin sarjapelissä) oli Pukin mukaan "vähän outo tapaus".

– Pelin jälkeen tuntui vähän oudolta, mutta ei ollut kipua. Seuraavana aamuna nilkka oli turvonnut isoksi, Pukki kertoi.

Varsinaista pelkoa EM-unelman missaamisesta ei kuitenkaan kehkeytynyt, oikein missään vaiheessa.

– Kyllä se vähän pelästytti. Mutta alusta alkaen uskoin, että se tulee kuntoon. Kaikki lääkärit ovat olleet samaa mieltä. Ei hätää.